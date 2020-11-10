İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan 10 Kasım Mesajı

Kıran’ın 29 Ekim mesajı şu şekilde: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum.

Tarihe mal olmuş en büyük liderlerden birisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü, ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefine adamıştır.

Denizcilik camiası olarak, O’nun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, bizlere verdiği “En güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle sarılmış olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile ileri düzey denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk’ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız” hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

Vira Haber