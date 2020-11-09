Tekne Yapım Atölyesinde Çıkan Yangında Bir İşçi Yaşamını Yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ahşap tekne yapım atölyesinde çıkan yangında Turan Bayraktaroğlu (64) adlı işçi yaşamını yitirdi. Bayraktaroğlu'nun kısa süre önce Antalya'dan çalışmak için Bodrum'a geldiği ve atölyede kaldığı belirtildi.

Bodrum'un Yeniköy Mahallesi'ndeki tekne yapım atölyesinde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerdeki boya, tiner gibi yanıcı maddeler nedeniyle daha da büyüyen yangına müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler, bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Hayatını kaybeden kişinin bir süre önce Antalya'dan gelerek çalışmaya başlayan ve atölyede kalan Turan Bayraktaroğlu'na ait olduğu belirlendi.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayraktaroğlu'nun cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vira Haber