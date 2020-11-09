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Hıdle Adlı Arabalı Feribot Törenle Suya İndi

Hıdle Adlı Arabalı Feribot Törenle Suya İndi

Norveçli feribot işletmecisi Norley için Ada Tersanesi’nde inşa edilen Hıdle adlı arabalı feribot törenle suya indi.

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Tuzlada bulunan Ada Tersanesi'nin Norveç merkezli firma Norley için inşa ettiği Hıdle isimli arabalı feribot suya indirildi.

Tersanede düzenlenen törenle suya indirilen arabalı feribot, 74 metre boyunda 14,50metre genişliğindeki Hıdle, 60 araç 199 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

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Vira Haber

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