KOSDER'den 19 Mayıs Mesajı

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da karanlığa hapsedilmeye çalışılan bir ulusu aydınlığa kavuşturma adına büyük bir adım atmış, özgür yaşamayı kendine şiar edinen yüce Türk milletine adeta “kurtuluş” yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu tarih; milli mücadelenin başlangıcı olmakla birlikte “tam bağımsızlık” ruhunun vatan toprağının her bir karışında hissedilmesine vesile olmuştur. Geri kalmışlığı ve sömürüyü kabul etmeyerek demokrasinin tesis edildiği yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı 19 Mayıs; her dönemde bütün dünyaya örnek teşkil edecek güçlü bir değişimi ve gelişimi temsil etmektedir. Milletimize esaret zincirini kırarak kendi kaderini çizme imkânı tanıyan bu günü Atatürk, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan etmiş aynı zamanda Cumhuriyetimizi fikir ve gayretleriyle daha ileriye taşımaları adına kendilerine önemli sorumluluklar yüklemiştir. Biliyor ve inanıyoruz ki; bu mukaddes emanet “hiç bitmeyen enerjimiz olan” gençlerimizin omuzlarında yükselecek ve sonsuza dek yüceltilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yarınlarımızın mimarları olan gençlerimizin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri

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