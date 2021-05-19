Tamer Kıran'dan 19 Mayıs Mesajı

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

“19 Mayıs, tarihi boyunca hürriyetinden asla vazgeçmeyen Türk milletinin, esaretten kurtulmak için başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla sonuçlandırdığı zorlu sürecin ilk adımı olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz" diyerek, bu ülkeyi ve ülkenin geleceğini gençlere emanet etmiştir.

Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Yüksek teknoloji ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanını etkisi altına aldığı günümüzde sahip oldukları donanım, enerji ve hayalleriyle gençlerimizin, ülkemizin istikbalinin en büyük teminatı olacaklarına yürekten inanıyor, onlara güveniyorum.

Bu anlamlı gün vesilesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.

Vira Haber