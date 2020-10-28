Kosder'den 29 Ekim Açıklaması: "Cumhuriyet Sonsuza Kadar Yaşayacaktır"

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj paylaştı. 29 Ekim 1923’te çağdaş ve demokratik bir Türkiye’nin temellerinin atıldığını vurgulayan Kocabaş, şunları ifade etti: “Birlik ve beraberliğin vücut bularak vatan toprağını kapladığı bir dönemde, imkânsızlıklar içerisinde kazanılan bu değer, demokrasinin açtığı kutlu yolda emin adımlarla yürümemize vesile olmuştur.”

Hüseyin Kocabaş’ın 29 Ekim mesajı şöyle devam etti:

“Tarih boyunca halk egemenliğini benimseyen milletimiz, istikbalini de demokrasinin kıymetli kazanımlarıyla şekillendirmeye ve vatan sevgisiyle daha da yukarı taşımaya gayret göstermektedir. Büyüyen, gelişen ve çağın gerekliliklerine tam olarak ayak uydurma adına üstün çaba sarf eden ülkemiz; 29 Ekim 1923’ten bu yana tam 97 yıldır bizleri dimdik ayakta tutan, aynı zamanda hak ve özgürlüklerin teminatı olan Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, neredeyse bir asırlık demokrasi yolculuğunun nişanı; Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canları pahasına vatanı müdafaa eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Vira Haber