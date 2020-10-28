Galataport İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nı Karaköy Sahiline Taşıyor

Yarışın en kritik dönüş noktası olan Galataport İstanbul Kapısı sayesinde, parkur Karaköy sahiline yaslanacak ve izleyiciler burada yarışı daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Galataport İstanbul’un mekân sponsorluğunda gerçekleştirilecek. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışa; Rusya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerden ekiplerin yanı sıra, Doğuş Grubu’nun sponsorluğunu üstlendiği Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcuları da katılıyor. İlki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta 5 yarış gerçekleştirilecek ve 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı trofesini kazanacak.

EN ZORLU DÖNÜŞ: GALATAPORT İSTANBUL KAPISI

29 Ekim etabı, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılacak saygı duruşu ile start alacak yarışın Dolmabahçe-Anadolu Hisarı parkurunda, mekân sponsoru Galataport İstanbul’un kendi adıyla bir de dönüş kapısı olacak. Galataport İstanbul Kapısı’ndaki dönüşle parkur sahile yaslanacak ve böylece kıyıdaki izleyiciler yarışı, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. Yine bu kapı sayesinde, İstanbul Boğazı’nda geçmişte yapılan yarışlarda alışıldık rotalardan çok farklı bir rota izlenecek, ekipler Dolmabahçe’yi geçerek Karaköy’e kadar yarışa devam edecek.

Yarışın en zorlu ve önemli dönüş noktası olan Galataport İstanbul Kapısı aynı zamanda Galataport İstanbul’un geçmişle geleceği buluşturma özelliğini de simgeliyor. Yarışçılar bu dönüşle, eşsiz tarihi yarımada manzarası eşliğinde bu heyecan verici dönüşümü deneyimlerken yarışın takipçileri için de unutulmaz bir görsellik yaşanacak. İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’na verdiği destekle, spora da ‘kapı’sını açmış oluyor.

ERDEM TAVAS: “SPORA DESTEĞİMİZ BUNDAN BÖYLE DE SÜRECEK”

Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na destek verdikleri için büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Galataport İstanbul ile şehrimiz, Karaköy’ün doğal dokusu içerisinde, kültür-sanat merkezlerinin, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel markasının, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların, ofis alanlarının yer alacağı önemli bir bölgeye kavuşacak. Hayatın her rengini kapsayan böylesine görkemli bir projede sporun yer almaması elbette düşünülemez. Galataport İstanbul gibi Türkiye’nin ve İstanbul’un yurtdışında tanınırlığına büyük katkı sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Spor etkinliklerine bundan böyle de destek vermeye devam edeceğiz.”

Vira Haber