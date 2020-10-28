Türk Loydu NSCA Başkanı Oldu

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla sanal ortamda yapılan toplantıda geçen dönem başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Türk Loydu yeni dönemde oybirliği ile başkanlığa seçildi. Bir yıl süreyle bu görevi üstlenecek olan Türk Loydu, NSCA’nın idari görevlerinin yanında komite toplantılarını yöneterek NATO ile olası görüşme ve raporlamayı yürütecek.

Toplantıda ayrıca, otonom tekneler üzerine yapılan kural çalışmaları, otonom teknelerin ticari ve askeri uygulamaları ile askeri gemilerin çevre sözleşmelerine (MARPOL, BWM, vb.) azami uyumunu sağlamak üzerine INSA (International Naval Safety Association)’da yapılan çalışmalar ve bu konuda verilebilecek destekler görüşüldü. NSCA’nın 2017 sonunda askeri gemilerin MARPOL Sözleşmesine uyumu ile ilgili yaptığı ortak yorumlarla başlanılan bu süreçte, INSA altında kurulan çalışma grubunda NSCA üyelerin destekleri ve Birleşik Krallık donanmasının başkanlığında oluşturulan balast suyu sözleşmesinin askeri gemilerde uygulanmasına ait taslak kılavuz, gemi odaklı kirlilik kaynaklarının belirlenmesi için oluşturulan taslak çalışma, ve NSCA’nın çevre vizyonu ve gelecek planları üzerine toplantıda görüşmeler gerçekleştirildi.

NSCA HAKKINDA:

Naval Ship Classification Association (NSCA, Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği), NATO üyesi ve askeri alanda çalışmalar yürüten klas kuruluşlarının askeri gemi kural ve uygulama çalışmalarının ortaklaşa ve ko-ordineli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2001 yılında kurulan ve 2020 yılı itibarıyla Türk Loydu, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Dnv-Gl, Lloyd’s Register, RINA, Polish Register of Shipping olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır.

Türk Loydu 2004’den itibaren NSCA’nın bir üyesi olarak yılda bir kez düzenlenen NSCA Yıllık Genel Toplantısına katılım sağlamakta ve yıl içerisinde yapılan çalışma gruplarına dahil olarak katkılarını sağlamaktadır.

Vira Haber