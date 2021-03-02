Kruvaziyer Gemileri: Filo Değiştirme

Mevcut durumda siparişi verilmiş olan 60,3 milyar ABD doları değerindeki 104 adet Kruvaziyer (Cruise) Gemisi, küresel gemi inşa sipariş envanterinin %34'ünü oluşturmaktadır.

2014 ve 2018 yılları arasında gemi inşa siparişlerinde yaşanan canlılık, Kruvaziyer şirketlerinin giderek artan seyahat talebini karşılama telaşının sonucuydu. Ama şimdi COVID-19 sebebiyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle bugünlerde tarihin en düşük seviyelerine gerilemiş bir talep...

Aşağıdaki grafik, yıllar itibariyle teslim edilen ve karaya çekilen kruvaziyer gemilerinin sayısı ile 2010-2028 yılları arasındaki toplam filo büyüklüğünü göstermektedir. "Tahmini" filo büyüklüğü, ilave hiçbir geminin karaya çekilmeyeceği varsayılarak, mevcut siparişler ışığında belirlenmiştir.

Bir tarafta Kruvaziyer şirketleri ve tersaneler COVID-19'un piyasa üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışırken, diğer taraftan siparişler ciddi ölçüde yavaşladı ve gecikmeler gündeme gelmeye başladı. Bu durum, bu yıl teslim edilmesi planlanan 22 Kruvaziyer gemisinden sadece 14'ünün teslimiyle sonuçlandı.

Dok maliyetlerinden tasarruf etmek ve yeni teslimatlar için gerekli nakit akışını sağlamak için büyük ölçekli operatörler daha yaşlı ve nispeten verimsiz gemilerini hurdaya çıkarma yolunu seçtiler. 2020 yılında, uzun yıllardır ilk kez, karaya çekilen gemiler ile yeni gemiler arasındaki denge giderek daha uyumlu hale geldi.

Önümüzdeki dönemde, Kruvaziyer şirketleri ve gemi inşa şirketleri, talepte bir artış görmeden piyasa arzını artırmama konusunda dikkatli olmalıdır. 2028 yılına kadar filo büyüklüğünün, 925.000'den fazla yolcuya hizmet verecek şekilde %28 oranında artması bekleniyor.

Görüldüğü kadarıyla 2021, toplam 13,6 milyar dolar değerinde 31 geminin teslimiyle rekor kırılan bir yıl olacak. Sektörün toparlanması için talebin hızlı ve istikrarlı bir şekilde artması oldukça önemlidir; aksi takdirde, işleri dengelemek için daha fazla gecikme ve karaya çekilecek daha fazla gemi görebiliriz.

COVID-19 aşısının Kruvaziyer sektörünü önceki olumlu yörüngesine geri döndürecek bir katalizör olmasını umuyoruz. Büyük ölçekli Kruvaziyer şirketleri hisse fiyatlarının geçen Nisan ayındaki seviyelerini neredeyse ikiye katlamasıyla borsada bunu şimdiden görmeye başladık.

Guy Cooper

VesselsValue Kargo Analisti