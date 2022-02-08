Yat Turu Rezervasyonlarında İptal Koşulları

Aylarca heves edip beklediğiniz yat tatilinizi zorunda kalıp iptal etmek isterseniz neler yapabilirsiniz? Bu bölüm farklı bir yayınımın bir kesiti olup bir yat turu düşünen kişiler için önemli bilgiler içerdiğini düşünüyorum.

Bu durumlarda kiralamaya ilişkin sözleşmenizdeki ilgili maddeleri gözden geçirmenizde fayda var. Bunun dışında geliştirdiğiniz ikili ilişkiler de bu aşamada yardımcı olabilir.

Mücbir sebep durumlarında (kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı; deprem, sel, savaş vb.) sözleşmenin iptali ve para iadesi gerçekleştirilebilecektir. Bu haller dışında bireysel gelişen olumsuz durumlarınızı kapsam altına alabilmeniz için ek maddeler koydurabilirsiniz. Bu maddeler için bazı örnekler;

Yat turuna katılacakları isimleri beyan ederek; başlarına herhangi bir kaza, hastalık vb. durumdan ötürü kötü etkilenmiş oldukları takdirde, yaptıkları ödemeye ilişkin haklarının saklanması veya sözleşmelerini iptal ettirme hakları eklenebilir. Bu durumlar karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak da uygulanabileceği gibi, sözleşmeye de eklenerek daha fazla netlik sağlanabilir.

Seyahat kısıtlaması olduğu takdirde, sözleşmenin iptalinin söz konusu olacağı ve iade sağlanacağı belirtilebilir.

Yat kiralamasındaki lokasyon, zaman ve yat özelliklerindeki mecburi değişimin, sözleşmede iptal hakkı yaratacağı veya tarafların haklarını farklı şekilde kullanabileceği belirtilebilir.

Bunun dışında genellikle erken rezervasyonla yapılan avans ödemeleri, tekne sahipleri tarafından kışlık bakım ve onarım işlemlerinde kullanıldığından, iade çok tercih edilmemektedir. Bu durumu karşılıklı iyi niyet göstergesi değerlendirirseniz ve uzlaşma yolunda ilerlerseniz kayıp yaşamazsınız. Bir yat işletmesinin bu tutumunun başlıca sebebinin, herhangi bir turizm işletmesinde 1 odanın 1 haftalık kaybının, bir yatın 1 haftasının kaybına oranla daha düşük olacağı söylenebilir. Bu duruma ek olarak, yatların kendilerine özgü spesifik özellikleri barındığından, her müşteri profiline uygun olmayışı ve yeniden kaybolan haftanın doldurulmasının daha güç olabileceği, bu iptallerin önemini arttırmaktadır.

Seyahat ve firma sigorta güvencelerinin gündemde olduğu salgın döneminde, yat kiralamalarında Türk misafirler için bir kapsam bulunmamaktadır. Diğer seyahat kurumlarına bakıldığında ise, rezervasyonların koşulsuz olarak belirli kısımlarına iade sağlanırken, büyük çoğunluğu sigortasız durumdadır.

Yat kiralamalarında ise sigorta uygulaması yapılmazken, firma sahipleri bu konuda destek vermektedir. Genelde verilen iptal şartları şu şekilde olmaktadır; müşteri, kontratı, kiralama dönemi başlangıcından 1 ay önce feshetmek durumunda, kiralama bedelinden %50 oranda cayma bedeli ödeyecektir. Müşteri sözleşmeyi kiralama döneminden 1 aydan kısa sürede iptal ederse, bu dönem için başka kiralama yapılamadığı takdirde iptal ücreti kiralama bedelinin %100’dür. Geç rezervasyonlarda tur tarihinden 72 saat önce yapılan iptallerde herhangi bir geri ödeme yapılmaz. Tur tarihinden 2-14 gün önce yapılan iptallerde %50 iade yapılır. Yat sahibi, yatı yeniden kiralama için elinden gelen çabayı gösterecek, yine de yatın itibarına, mürettebatına veya programına zararlı sayılabilecek sözleşmeleri geri çevirme hakkına sahiptir. Yat sahibi, tüm komisyonların ve masraflarının düşülmesinden sonra, yeniden kiralanmadan kaynaklanan net kiralama ücreti tutarını geri ödeyecektir.

Lüks yat kiralamalarında çoklukla kullanılan MYBA sözleşmelerinde de benzer ama daha katı iptal şartları mevcut. Buna ek olarak, COVID salgını için de bir ek getirildi. Bu ekte; birincil olarak kiralama öncesinde yat sahibinin veya kiralayanın salgından kötü etkilenmesi takdirinde uygulanacak hükümlere, ikinci kısımda ise kiralama esnasında yaşanacak ve kira sürecini etkileyecek olaylarda uygulanacak hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler karşılaşabilecek tüm halleri kapsamasa da, daha fazla belirleyici olmaya çalışılmıştır.

Yine yat kiralamalarında; sokağa çıkma yasağı veya seyahat kısıtlaması gibi kiracının tekneyi teslim almasını engelleyen durumlarda iptale karşılık iade ve tarih değişikliği konusunda hak tanınabilmektedir.

Bu ve benzeri iptal şartlarıyla yat kiralaması farklı seyahat türlerine nazaran daha az risksiz olabileceği gibi, doğru sözleşmenin yapılması da önem arz etmektedir.