'Küresel Ekonomi ve Piyasa Analizi’ paneli

Gemi Brokerleri Derneği (GBD) ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) iş birliği ile ‘Küresel Ekonomi ve Piyasa Analizi’ konulu panel, Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel’de 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Dış ticaretin önemli paydaşlarının bir araya geldiği iki sivil toplum kuruluşu GBD ve KOSDER olarak, birincisi gerçekleştirilecek etkinlik ile özellikle ilgili kurum ve firmaların yetkililerini bir araya getirmek amacıyla yola çıktı. Başta küresel ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerin, dış ticaret bağlamında tartışılacağı etkinlikte, sektörün yoğun bir katılım göstereceği belirtiliyor.

Vira Haber