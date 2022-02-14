Küresel Lojistik Devinde Atama: ATA Freight Group’un CEO’su Matt Goker Oldu

Dünyanın önde gelen küresel lojistik ve nakliye hizmetleri sağlayıcısı ATA Freight Group, kurumda Operasyondan Sorumlu Başkan (COO) olarak görev yapan Matt Goker'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) pozisyonuna terfi ettiğini duyurdu. Duyuru, Yönetim Kurulu Başkanı görevine devam edecek olan ATA Freight Kurucusu ve eski CEO'su C.J. Oğuzhan tarafından yapıldı.

Oğuzhan, ATA Freight'in küresel işgücüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Matt, tüm ülkelerdeki ATA Impex ve ATA Freight Gümrük Müşavirliği dahil, altı ülkedeki tüm ATA Freight Şirketlerini içeren ATA Freight Group'un CEO'su oldu. Yıllardır Matt ile çalışmak benim için büyük bir keyif. Kariyerine satış elemanı olarak başlayıp adım adım ilerleyen ve şimdi CEO'muz olan Matt, herkes için harika bir örnek teşkil ediyor. Onun böyle gelişmesini sağlayan şeyler ise oldukça basit: güvenilirlik, sadakat ve sıkı çalışma. Artık ATA Freight Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevime devam edeceğim için Matt Goker doğrudan bana rapor verecek.”

Goker ise yeni pozisyonuyla ilgili şöyle konuştu: “Görev yaptığım süre boyunca şirketimizde Satış Müdür Yardımcısı, ABD Satış ve Pazarlama Direktörü, USEC Bölge Müdürü, ABD ve Hindistan Genel Müdürü ve son olarak da 2016'dan beri COO olarak çalıştım. İşimiz zaman geçtikçe daha fazla çaba gerektirdiğinden ben de öğrenmeye devam ediyorum. Şu anda Columbia Üniversitesi'nde Teknoloji Yönetimi alanında Yüksek Lisans eğitimi almaktayım. ATA Freight'in yüksek standartlara ve hizmet kalitesine sahip yenilikçi ve yetenekli bir küresel lojistik ve nakliye şirketi olarak tanınmasını sağlayan güçlü ve zorlu lider C.J.'in ayak izlerini takip ederek CEO rolünü kabul etmekten büyük onur duyuyorum.”

Sürdürülebilirliğin savunucusu

Sektöründe saygı gören ve lider olarak tanınan Matt Goker, ATA Freight'te, dünyanın dört bir yanındaki küresel tüccarların, ithalatçıların/ihracatçıların ihtiyaçlarını karşılamak için pazara duyarlı ve yenilikçi çözümler sağlamada bir katalizör oldu. Endüstri iş birliği, tedarik zinciri dijitalleşmesi ve sürdürülebilirliğin güçlü bir savunucusu olan Goker’in liderliğindeki ATA Freight, küresel tedarik zincirini dönüştürmek ve optimize etmek için yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin lojistik uzmanlığından yararlanarak niceliksel lojistik çözümler sağlayan Quloi'den ayrıldı. Matt Goker ise halen Quloi'nin CEO'su olarak da görev yapıyor. Sektördeki liderliğinin takdiri olarak Goker, bu yıl Supply & Demand Chain Executive dergisi tarafından 2021 Bilinmesi Gereken Uzmanlar listesine seçildi ve dergide "Tedarik zinciri rekabet avantajından yararlanmak isteyen diğer liderler için bir yol haritası sunan seçkin yöneticiler" başlığı altında yer aldı.

217 bin ağaç dikildi

Goker ayrıca çevre savunuculuğu ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik inisiyatifi desteklemesi nedeniyle de takdir edildi. Goker, Trees for the Future (TREES) kuruluşunun da güçlü bir destekçisi. ATA Freight'in 2011'den beri desteklediği TREES, arazilerini yenilemek için çiftçileri eğiterek açlığı ve yoksulluğu sona erdirmeyi amaç edinmiş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Son zamanlarda şirket, 200.000 ağaç dikme hedefini aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve 217.000 ağaç dikerek, 87 dönümlük araziyi restore etti ve önümüzdeki 20 yıl boyunca 12.528 metrik ton karbondioksitin ağaçlar tarafından tüketilmesine yardımcı olacak girişimlerde bulundu. Buna ek olarak, TREES'e sağladığı destekle birlikte ATA Freight, 700 kişinin açlık ve yoksulluktan kurtulmasına ve daha bağımsız, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine doğru ilerlemesine yardımcı oldu. Goker'in sürdürülebilirlik konusundaki liderliği, ATA Freight'in 2020 EcoVadis Bronz Madalya Sürdürülebilirlik Liderliği Ödülü'nü kazanmasına da yardımcı olmuştu.

Columbia Üniversitesi'nde şu anda devam etmekte olan Teknoloji Yönetimi yüksek lisans öğrenimine ek olarak Goker'in Tampa Üniversitesi John H. Skykes İşletme Fakültesi'nden Uluslararası İşletme yüksek lisans diploması ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi lisans diploması bulunuyor.

ATA Freight Kurucusu ve eski CEO'su C.J. Oğuzhan

Yeni CEO Matt Goker