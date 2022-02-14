Türdef Yönetimi DTO'yu Ziyaret Etti

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan ve yönetim kurulu üyelerini DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sina Şen ağırladılar.

14 Şubat 2022 Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette TÜRDEF Yönetim Kurulu Kaptan Arif Bostan’a, 2’nci Başkan Teoman Mustafa Akyol, Genel Sekreter Nuri Koray Kurun, Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Olcay, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Arslan Saymam, Sayman Yardımcısı Murat Şahin, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut ve Deniz Trafik Operatörleri Derneği Başkanı Kaptan Selahattin Alan eşlik etti.

Ziyarette TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri önce kendilerini tanıttılar. Ardından hedefledikleri ve yapmak istedikleri öncelikli konuları aktardılar ve İMEAK DTO’dan da destek istediler. Ziyaretin sonunda günün anısına TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a bir anı objesi hediye etti. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran TÜRDEF yönetimine başarılar diledi.