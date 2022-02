Baturalp Alkan Yazdı: Kazanın Büyüğü İhmalin Küçüğü İle Başlar

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Her gemide bulunan emniyet ekipmanlarının ya da dışardan gemiye verilen sörvey operasyonların da can güvenliğini maksimum seviyede tutmak için gemilerde elimizden geleni yapmak zorundayız.

Özellikle gündemimiz çok kısa zaman önce kaybettiğimiz değerli kaptan dostlarımızın ve de transit geçişlerdeki pilot kaptanlarımızın kayıpları bizleri yasa boğuyor. Bu trajik olayların yarın bir gün bu sektörde çalışan diğer herkesin olduğu gibi bizimde başımıza gelme olasılığı bulunuyor.

Gemi üzerinde her türlü ölçüm işlemi gerçekleştiren gemi kaptanı ya da gemi sörveyorlarının can güvenliği, gemi üzerindeki emtiadan daha değerlidir.

Biz denizciler olarak ticaret sektörünün %80’inin gerçekleşmesine vesile oluyoruz.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gemilere verilen transit hizmetlerinde pilot, acenta personeli ve gemi sörveyorlarının gemiye iniş-çıkış güvenliğindeki her detayın kıyı emniyet müdürlüğü tarafından detaylı kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Boğazda gerçekleştirdiğimiz sörvey hizmetlerim sırasında yaşayıp gördüklerimden örnek vermem gerekirse, gemiye iniş-çıkış anlarındaki kaza ihtimallerinin özellikle kış aylarında çok daha fazla olduğunu buradan yetkililere duyurmak isterim. Yüksek dalgalarda botta oluşan yalpalanmalar çarmıhtan inen kişileri büyük risk altında bırakıyor. Burada can kaybı ve yaralanma riski demir saçtan imal edilmiş bu gereçlerdeki insan transferinde çok basit hale geliyor

Denizciler çarmıhı kullanırken mutlaka IMO kuralları gereğince gemilerde bulunması zorunlu olan ve bir ucu halatla gemiye bağlı can kemerlerini kullanabilir fakat o an içinde bulunduğumuz ortam gereği belki işimizi bir an önce bitirmek, belki de kemeri takmaya üşendiğimizden yada bot personelinin bir an önce oradan ayrılma arzusu ile “iki dakikada iner-çıkarım” diyoruz ama tüm kazaların bir anlık dalgınlıkla ve salileseler içerisinde olup bittiğini ve bunun sonucunda maalesef ki değerli hayatlarımızı ciddi risklere attığımızı unutuyoruz.

Pandemi de hiç durmadan çalışan limanlarda gemiden 1 gün bile inip, dinlenmeden, gezmeden aylarca gemi üzerinde toprağa basmadan çalışan bu savaşcı insanlar için daha güvenli bir ortam oluşturabilmek adına gerekli makamlarda üzerine düşeni yapmalıdır.

“Bu elim kazaların son olmasını temenni ediyor, her iki kardeşimize de Allah’tan rahmet, onların ailelerine ve denizcilik camiasına başsağlığı diliyorum” bu trajedik olayların bir daha asla tekrarlanmaması için hep birlikte çalışmalıyız."

Vira Haber