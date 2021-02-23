Kuveyt, Kara ve Deniz Sınırlarını Geçici Süreyle Kapatıyor

Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

Bu tedbirler kapsamında 24 Şubat Çarşamba gününden itibaren kara ve deniz sınırlarının 20 Mart'a kadar kapatılması, Kuveytliler dışında ülkeye girişlerin yasaklanması kararlaştırıldı.

Ülkeye dönmek isteyen Kuveyt vatandaşlarının, vatandaşların birinci derece yakınlarının ve ev işlerinde kendilerine yardımcı personelin, Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki nakliye operasyonları ile işçi geçişlerinin bu karardan muaf olduğu kaydedildi.

Kuveyt, 20 Şubat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hava yolu üzerinden ülkeye giriş yasağının yeni bir duyuruya kadar uzatıldığını bildirmişti. Kuveyt vatandaşları söz konusu karardan da muaf tutulmuştu.