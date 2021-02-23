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Mısır'da Mariout Gölünde Tekne Battı: 6 Ölü

Mısır'da Mariout Gölünde Tekne Battı: 6 Ölü

El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Mısır’ın İskenderiye kentinin batısında yer alan El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü’nde bir teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Mısır’ın İskenderiye kentinin batısında yer alan El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü’nde bir tekne battı.

Aralarında çocukların de bulunduğu 17 kişiyi taşıdığı belirtilen teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İskenderiye Güvenlik Müdürü Mahmud Ebu Amra yaptığı açıklamada, Mariout Gölü’nde bir teknenin battığı ihbarını almalarının ardından olay bölgesine kurtarma ekiplerin gönderildiğini belirterek hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vira Haber

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