Kyme Antik Kentine , Nemport tehdidi

İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti’nin ve limanın bitişiğindeki 1. derece arkeolojik sit alanının Nemport AŞ liman tesvii projesi için 28.03.2019 tarih ve 11049 sayılı kurul kararı ile 1. dereceden, 3. dereceye düşürülmesinin ardından forum düzenleyerek bir araya gelen ekoloji örgütleri, antik kentin sanayi kuruluşlarına kurban edildiğinin altını çizdiler. Forumda oluşturulan koordinasyon grubu eylemlilik kararı aldı.

KYME ANTİK KENTİ YOK OLMA TEHDİTİ ALTINDA

Evrensel’in haberine göre alınan kurul kararının Nemrut Körfezi’nde faaliyet gösteren Nemport AŞ’nin limandaki kapasitesini artırabilmesi amacıyla hazırladığı proje kapsamında değerlendirildiğinin belirtildiği forumda bir sunum gerçekleştiren Arkeolog-Gazeteci Nuray Pehlivan “Kyme antik kenti ve limanın bitişiğindeki birinci derecedeki sit alanı, İzmir 2 nolu koruma kurulunun 2019 tarihli kararı ile 1.dereceden 3’üncü dereceye düşürüldü. Uzun yıllar bu bölgede çalışmış bir arkeolog olarak 1.dereceyi neden 3. dereceye düşürdüğü anlaşılamayan bir kurul kararı ve 3’üncü dereceye düşürüldüğü için antik kentin üzerinde imalat yapmaya hak kazanmış Nemport firmasıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Dolayısıyla antik kent üzerinde katliam yapılmasıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Ekoloji örgütleri, Kyme antik kentinin yok olmaması için bir araya geldi | Fotoğraf: Evrensel

ALİAĞA’NIN TARİHİ ALANLARI SANAYİYE KURBAN EDİLİYOR

Pehlivan, antik kentte yıllardır süren kazı çalışmalarının önemli olduğunu ancak bu kazıların başında alanın sanayiye açılması için firmaların baskı kurduğunun altını çizdiği konuşmasında “Antik kentin alanları kazılıyor çalışmalar yapılıyor ancak kazıların ardından alınan kurul kararlarıyla üzerilerinde sanayileşme devam ediyor. Aliağa’da müzelere bu kazıların sanayiye hizmet amacıyla yaptırılmasının sıkıntısını görüyoruz. Bu bölgede Nemport’tan önce de çok sayıda firma antik kentin çevresinde tahribata neden oldu. Ağır sanayi bir antik kenti sıkıştırdı ve denize dayandı. Bunu yaparken de antik kente yaklaşmıyoruz, burada yerine ait olmayan eserler var savunması yaptılar. Ancak Kyme’nin bir antik liman olduğu bilimsel verilerle ortaya koydu. Yapılmak istenen iskele ile ağır tonajlı gemilerin yanaşacağını ve bunun Kyme için katliam demek olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gerek İzmir gerekse Aliağa kamuoyunu bu katliama dur demesi adına mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Nuray Pehlivan’ını sunumunun ardından yürütülen forumda Kyme antik kentinin yok olma tehdidine karşı İzmir’de bulunan meslek odaları, çevre örgütleri ve ekolojik yaşam savunucuları olarak bir araya gelme ve antik kenti gündeme taşıma kararları alındı.

Kurulan koordinasyon grubu ile Kyme Antik kentinin ülke gündemine taşınması yönünde eylemlerin yapılacağına vurgu yapıldı.

Vira Haber