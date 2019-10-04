Taşucu Limanı’nı Büyükşehir istiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, işletmesi kendilerine ait Taşucu Limanı ile ilgili bir proje çalışmaları olduğunu ve ilgili kurumdan uzun süreli kiralama talep ettiklerini belirterek, "Akıllı bir proje ve bilinçli bir işletme anlayışıyla Taşucu Limanımızı uluslararası standartlara uygun hale getirebiliriz. Ancak bu, ilgili kurumun bize vereceği izne bağlı" dedi.

Başkan Seçer, işletme hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Silifke'deki Taşucu Limanı'nda incelemelerde bulunarak, yetkili personelden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından limanla ilgili değerlendirme yapan Seçer, "Burada yolcu ve yük taşımacılığı yapılabiliyor. Buranın bir özelliği var; gümrüklü ve uluslararası bir liman. Belediye olarak da bizim bir özelliğimiz var; Türkiye'de tek gümrüklü ve uluslararası limanı işleten belediyeyiz. Buradaki fiziki koşulları inceledim ve hem Büyükşehir Belediyemizin sorumlu olduğu bölümdeki yetkili arkadaşlardan hem de Gümrük Bakanlığımıza bağlı müdürümüzden bilgi aldım" dedi.

"Bu limanda köklü bir proje çalışmamız var"

Limanı etkili ve verimli bir şekilde işletebilmek için uzun süreli tahsis gerektiğini, bunun için de ilgili kurumlarla görüşmeler yapacaklarını belirten Seçer, "Bizim burada köklü bir proje çalışmamız var ama ilgili kurumdan uzun bir süreli kiralama talebimiz var. Bunu sağladığımız takdirde biz buraya bir proje uygulamak istiyoruz. Daha derli toplu bir liman olsun, hem yük hem yolcu taşımayı daha uygun hale getirelim. Fiziki koşulları düzeltelim. Burada marina hüviyetinde bir faaliyet alanı da geliştirebiliriz. Buna elverişli bir liman" diye konuştu.

"Akıllı bir proje ile limanı uluslararası standartlara getirebiliriz"

Düşündükleri projelerin ciddi yatırımlar gerektirdiğine işaret eden Seçer, "Akıllı bir proje ile daha sonra da bilinçli bir işletme anlayışıyla Taşucu Limanımızı uluslararası standartlara uygun hale getirebiliriz. Bu çalışmaları yaparak böyle bir limanı bölgemize kazandırmak istiyoruz. Ancak tabii ki, ilgili kurumun bize vereceği izne bağlı. Uzun vadeli bir tahsis ya da kiralama protokol anlaşması yapabilirsek bütün bu projeleri hayata geçirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı barınağı, yat limanı, rıhtım ve gümrüklü alan, uluslararası liman bölgesi olmak üzere 3 kısma ayrılan Taşucu Limanı'ndan uluslararası seferler yapılıyor. KKTC'ye seferlerin düzenlendiği limanda, özellikle yaz aylarında yatlar ile günübirlik gezi tekneleri, yüzlerce kişiyi Silifke koylarına ulaştırıyor. 7 gün 24 saat esası ile hizmet veren liman tesisini feribot, yolcu gemisi, ro-ro yolcu ve ro-ro yük gemileri, kuru yük gemisi, genel kargo gemisi, deniz otobüsleri, gezinti gemisi, yatlar ve balıkçı gemileri kullanıyor.

Vira Haber