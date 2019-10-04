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Alpha Marine eğitimlerine devam ediyor

Alpha Marine eğitimlerine devam ediyor

Alpha Marine Consulting Turkey  eğitici seminerlere devam ediyor. Bu kapsamda “Tehlikeli Madde Envanteri (İHM) Geliştirme” konulu seminer 24 Ekim’de  Marriott Ataşehir otelde yapılacak.

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Alpha Marine Consulting Turkey, sektöre faydalı olacağını düşünülen güncel konularda seminerler vermeye devam ediyor. Ve  2019-2020 Eğitim Sezonu “Tehlikeli Madde Envanteri (İHM) Geliştirme” konulu ilk seminerini düzenliyor.

Alpha Marine’in düzenlediği Tehlikeli Madde Geliştirilmesi semineri 24 Ekim’de  Marriott Ataşehir otelinde yapılacak.

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Vira Haber

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