Alpha Marine eğitimlerine devam ediyor
Alpha Marine Consulting Turkey eğitici seminerlere devam ediyor. Bu kapsamda “Tehlikeli Madde Envanteri (İHM) Geliştirme” konulu seminer 24 Ekim’de Marriott Ataşehir otelde yapılacak.
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Alpha Marine Consulting Turkey, sektöre faydalı olacağını düşünülen güncel konularda seminerler vermeye devam ediyor. Ve 2019-2020 Eğitim Sezonu “Tehlikeli Madde Envanteri (İHM) Geliştirme” konulu ilk seminerini düzenliyor.
Alpha Marine’in düzenlediği Tehlikeli Madde Geliştirilmesi semineri 24 Ekim’de Marriott Ataşehir otelinde yapılacak.
Vira Haber
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Etiketler : Alpha Marine, Tehlikeli Madde Geliştirilmesi semineri, ihm
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