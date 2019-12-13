Leonardo da Vinci’nin kabloları Türkiye’den

Dünya çapında enerji ve telekom kablo sistemleri sektörünün lideri olan Prysmian Group’un son teknolojiyle inşa ettirdiği kablo döşeme gemisi Leonardo Da Vinci’nin gemi kabloları Türkiye’de üretilecek. Grubun Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo’nun üstlendiği kabloların üretimi, firmanın 1964’ten beri faaliyetlerine devam eden Mudanya’daki fabrikasında yapılacak. Tasarım süreci büyük ölçüde tamamlanan geminin detay mühendisliği devam ediyor. Ünlü İtalyan dehası, mucit, mühendis, İtalyan Rönesansı’nın önde gelen sanatçısı Leonardo da Vinci’nin adının verildiği yeni nesil kablo döşeme gemisi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde faaliyetine başlayacak.

“50 ülke arasında tercih edilen Türkiye oldu”

170 milyon Euro’yu aşan yatırımla inşa edilen stratejik gemide imzalarının bulunacak olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, “Prysmian Group’un piyasadaki öncü rolü, denizaltı kablo piyasasındaki hizmet ve çözümleriyle de perçinleniyor. Piyasadaki en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacak Leonardo da Vinci’nin gemi kablolarını Türkiye’de, Mudanya’daki fabrikamızda üretecek olmamız bizim için oldukça gurur verici. Mudanya’daki başarılı teknik ekibimiz, Ar-Ge Merkezimiz ve 22 bin farklı kablo üretebilme becerimiz ve gücümüzle Leonardo da Vinci’ye özel kablolalar üreterek, enerji sağlayacağız. Bu hem 50 ülkede faaliyet gösteren Prysmian Group’un Türkiye’ye verdiği önemi hem de Mudanya’daki üretim gücümüze duyduğu güvenin açık bir göstergesi” dedi.

Türk Prysmian Kablo’nun Endüstriyel Satışlar Direktörü Mert Erden ise Türk Prysmian Kablo’nun kurulduğu 1964 yılından bu yana üretim çalışmaları ile Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirterek, “İmzamızı attığımız başarılı çalışmalarla kablo sektörüne de öncülük ediyoruz. “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan aldığımız ilhamla, Prysmian Group’un inşa ettirdiği alanında en iyi kablo döşeme gemisi Leonardo Da Vinci’nin gemi kablolalarına da Türk Prysmian Kablo olarak imzamızı atacağız. Bu önemli projede yer almamızın, Türkiye’nin dünya kablo sektöründeki konumuna da değer katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacak”

Yaklaşık 170 metre uzunluğa ve 34 metre genişliğe sahip olan Leonardo da Vinci gemisi, piyasadaki en gelişmiş denizaltı kablo döşeme gemisi olmaya hazırlanıyor. Hafif malzemelerle donatılmış yeni nesil kablo teknolojisi sayesinde, 3.000 metreden daha derin yerlerde bile kablo döşeyebilen ve hızını 14 knot’a kadar artırabilme özelliği bulunan Leonardo da Vinci, piyasadaki 7 bin ve 10 bin tonluk en yüksek 2 karusel kapasitesine sahip olacak. Operasyonel esnekliği artırmak için iki bağımsız döşeme hattı olan gemi, çeşitli gömme sistemlerini, ağır iş makineleri ve Hydroplow gibi araçları destekleyerek karmaşık kurulum işlemlerini gerçekleştirme kabiliyeti sunan 180 tondan fazla çeki gücüne sahip. Ayrıca, gemi en son teknolojiye sahip DP3 konumlandırma ve şiddetli koşullara dayanıklılık sistemleriyle donatılacak ve özel olarak tasarlanmış bir motor ve itici güç sistemiyle çevresel ayak izini de azaltacak. Geminin tüm kablo taşıma ve montaj ekipmanları Prysmian Group tarafından tasarlandı.

Kaynak: Dünya

Vira Haber