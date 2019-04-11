Liberya Bayrağı USCG Qualship21'e dahil edildi

Liberya Bayrağı Operasyon Müdürü Alfonso Castillero, QS21'e akredite olmaktan son derece memnun olduklarını belirtti. Castillero Liberya Bayrağı'nın uzun yıllardır QS21 için gerekli olan çevre ve güvenlik standartlarını karşıladığını söyledi. Castillero, Amerika'ya gelen Liberya Bayrağı gemilerinin önümüzdeki dönemde daha uyumlu çalışacaklarını söyledi.

Castillero, QS21'e yeni yapılan akreditelerin arkasında U.S Coast Guard'ın düzenleyici önlemleri olduğunu söylerken, 2019 ve 2020 yıllarında QS21 için yapılan akreditelerin sayısında ciddi bir artış olduğunu vurguladı.

Vira Haber