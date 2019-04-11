Sümeyye Boyacı, ABD’de tarih yazdı!

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD’de düzenlenen Dünya Serisi’nde altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28’lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.

Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.

Yüzmek için kollara ihtiyaç yok

Sümeyye Boyacı'nın hikayesi 5 Şubat 2003'te Eskişehir'de başladı. Boyacı, iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya geldi.

Henüz 6 yaşındayken ayaklarını eli gibi kullanmaya başladı. Merkezi Rusya'da bulunan Spikvakov Vakfı'nın önerisiyle Türkçe'ye çevrilen Rus masalların resimlerini ayaklarıyla çizdi.

10 yaşındayken yaptığı resimler ise yurt dışında bile satılmaya başlamıştı. Ve birgün akvaryumdaki balıkları izlerken yüzmeye karar verdi. Yüzmek için kollara ihtiyacı olmadığını o an anlamıştı.

2016'da Berlin'deki 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda yarışan Sümeyye, 2016'da katıldığı Rio de Janeiro, Brazilya'da gerçekleşen Yaz Paralimpik Olimpiyatları'ndan ödülsüz döndü. İtalya Liguria'da düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları'na katıldı ve 50 m Backstroke S1-5 etkinliğinde bronz madalya kazandı. Boyacı, bu yıl İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu oldu.

Boyacı verdiği bir röportajda "Hiçbir zaman pes etmedim. Engelleri tek tek aştım" diye konuşmuştu.

Sümeyye'nin yetenekleri yüzmeyle sınırlı değil. Bir ebru sergisi de açan başarılı sporcu elde ettiği gelirle kendisine bir dikiş makinesi almış. Çizim yapan, elbise diken Sümeyye Boyacı, yemek yapmaktan da keyif alıyor.

Vira Haber