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Libya açıklarında tekne battı: En az 57 sığınmacı hayatını kaybetti

Libya açıklarında tekne battı: En az 57 sığınmacı hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz’de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 sığınmacının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler’in göç örgütü IOM’un Sözcüsü Safa Msehli’nin aktardığına göre Libya’nın liman kenti Al Khums açıklarında sığınmacıları taşıyan bir bot alabora oldu.

Msehli, boğulanlar arasında en az iki çocuğun olduğunu aktardı.

Vira Haber

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