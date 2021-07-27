Libya açıklarında tekne battı: En az 57 sığınmacı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’in göç örgütü IOM’un Sözcüsü Safa Msehli’nin aktardığına göre Libya’nın liman kenti Al Khums açıklarında sığınmacıları taşıyan bir bot alabora oldu.

Msehli, boğulanlar arasında en az iki çocuğun olduğunu aktardı.

Vira Haber