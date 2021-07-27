İTÜ MTAL Bu Yıl 0,71’lik Dilimden Öğrenci Aldı

İTÜ MTAL Bilişim Teknolojileri alanında 0,71’lik dilimden öğrenci alarak büyük bir başarıya imza attı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında birinci yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 2021 yılı LGS sonuçlarına göre İTÜ MTAL Bilişim Teknolojileri alanında 0,71’lik yüzdelik dilimden öğrenci alarak başarı çıtasını yükselten meslek lisesi oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İTÜ tarafından imzalan protokolle 2023 eğitim vizyonu kapsamında kurulan ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl da öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Lisenin 30’ar öğrenci kabul eden “Bilişim Teknolojileri”, “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” ve “Denizcilik” bölümlerinde kontenjanlar doldu ve toplamda 90 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne merkezi olarak bilişim ve elektrik-elektronik teknolojisi alanına yerleşen öğrencilerin en yüksek yüzdelik dilimleri % 0,71 ile % 3,45 arasında değişti. Bu sonuç, 2019 yılından bu yana yüksek başarılı öğrencilerin tercihi olan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2021 yılında da bu başarısını sürdürdüğünü gösterdi.

Rektörümüzden İTÜ MTAL’e Tam Destek

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçtiğimiz haftalarda Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Ali Deniz ziyaretler gerçekleştirmişlerdi. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada; “Okulumuza yaptığımız ziyaretimizde, her zaman sıklıkla üzerinde durduğumuz potansiyel işbirlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İTÜ olarak her zaman İTÜ MTAL’in arkasındayız ve destekliyoruz. Özellikle denizcilik alanında sektörle işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Vira Haber