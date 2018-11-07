Limanda 589 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ekvador İçişleri Bakanlığı, liman şehri Guayaquil'de muz kolilerinin arasına gizlenmiş halde 589 kilo kokain ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, Belçika'ya gönderilmek üzere 36 milyon dolar değerindeki kokainin 20 adet valize konulmuş olan muz kolilerinin içine gizlenmiş halde bulunduğunu belirtti.

Bakanlık bugüne kadar ülkenin limanlarında 9,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

Vira Haber