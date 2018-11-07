Valencia Limanı’da  Blockchain Sistemine geçti

Bu yılın Ağustos ayında aktif hale getirilen TradeLens platformu, Blockchain teknolojisiyle küresel tedarik zincirini bir araya getiriyor. TradeLens platformu, küresel ticaret alanındaki işlemleri çok daha verimli ve tasarruflu hale getiriyor.

TradeLens platformuna dahil olan tüm şirketler tedarik zincirindeki hareketlilikleri takip edebiliyorlar. Ayrıca liman operatörleri, gümrük otoriteleri ve diğer taraflar da sistemde yer alıp, belli bir ticaret anlaşmasıyla ilgili verileri veya dosyaları kontrol edebiliyorlar.

PAV, TradeLens projesine katıldığına dair yaptığı duyuruda projeye “erkenci” olarak katıldığını vurguladı. Bu da PAV’ın, henüz yeni oluşmuş diyebileceğimiz TradeLens platformunun gelişimine katkıda bulunacağı anlamına geliyor. TradeLeans platformunda 20’den fazla katılımcı bulunuyor.

Yayınlanan önceki verilere göre TradeLens platformunda şu ana dek 154 milyon farklı veri işlendi. Bu veriler arasında konteyner sevkıyatlarına, depolama sürelerine ve gümrük belgelerine ilişkin bilgiler var. Ayrıca yayınlanan bu verilere göre TradeLens platformu, sevkıyat süresini yüzde 40’a kadar kısaltabiliyor.

PAV bundan bir süre önce Blockchain ve Büyük Veri teknolojilerinden faydalanarak yeni bir ‘akıllı liman’ oluşturmak isteğini açıkladı. PAV’ın teknoloji biriminden sorumlu olan Jose Garcia De Le Guia, Blockchain teknolojisinin küresel lojistik sektörünü ciddi ölçüde geliştirebileceğini ve ‘evraksız limanlar’ın oluşumuna katkıda bulunabileceğini düşünüyor.

Vira Haber