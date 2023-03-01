Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı Ocak'ta %10,6 Azaldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün "Konteyner İstatistikleri" verilerine göre, limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,54 azalarak 777 bin 79 TEU oldu. Limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalarak 376 bin 81 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 400 bin 997 TEU olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 artarak 61 bin 683 TEU oldu. Ocak ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %39,4 azalarak 155 bin 46 TEU olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 243 bin 530 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 171 bin 588 TEU’sunu (%70,4’ünü) dış ticarete konu konteynerler, 61 bin 327 TEU’sunu (%25,2’sini) transit konteynerler ve 10 bin 616 TEU’sunu da (%4,4’ünü) kabotajda taşınan konteynerler oluştu. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 175 bin 468 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı ve 148 bin 298 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

2023 Ocak ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 823 bin 876 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam konteynerlerin %82,9’unu oluşturdu.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Ocak ayında 97 bin 872 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 94 bin 714 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar ve 83 bin 811 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar takip etti.

2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 814 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %90’ı (38 bin 525 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 32 bin 531 TEU ile İsrail’e ve 27 bin 112 TEU ile İspanya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 58 bin 35 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %97,1’i (56 bin 373 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 53 bin 591 TEU ile İsrail’den ve 29 bin 976 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %9,5’i Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 777 bin 79 TEU konteynerin %9,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ocak ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 azalışla 73 bin 944 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalışla 703 bin 135 TEU oldu.

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 artarak 254 bin 767 TEU oldu. Ocak ayında limanlarda elleçlenen dolu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %15,5 azalarak 739 bin 41 TEU olarak gerçekleşti. Ocak ayında limanlarda elleçlenen toplam 993 bin 808 TEU konteynerin %25,2’sini (250 bin 841 TEU) 20’ lik konteynerler, %74,6’sını (740 bin 906 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,2’sini (2 bin 61 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturdu.

2023 yılı Ocak ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,08 artarak 190 bin 524 adet olarak gerçekleşti.

