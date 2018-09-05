Lloyd’s Registe, gemi kaydı için Blockchain kuruyor

Lloyd’s Register kritik nakliye altyapısının ve sanayideki kişilerin güvenliğini ve güvenliğini geliştirmek için Blockchain kullanmayı düşünüyor.

Lloyd’s, ilk olarak sicil kaydını 1764’te kullanmaya başladı. Böylece bir geminin durumu hakkında bilgi toplamak için tüccar ve sigortacıların bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu bilgiler teknenin sigortalanmasını veya kiralanmasını belirlerken kullanılıyor.

Şimdi bu bilgiyi prototip kaydına uyguladı. Geliştirme firması Applied Blockchain ile ortaklık kurdu. Geliştirilen Blockchain aracı, uluslararası denizcilik fuarı SMM’de tanıtılacak.

Lloyd’s Register’ın teknik sorumlusu Gary Pogson, denizcilik ve offshore duyurusundan sonra iki buçuk yıl boyunca Blockchain teknolojisinde eğitim gördüğünü söyledi. Ayrıca çok erkenden beri bunu büyük bir potansiyel alan olarak kabul ettiğini ekledi.

Pogson, açıklamalarına devam etti:

Bu projeyi üstlenecek bir sistem yaklaşımı aldık. Müşteri ihtiyaçlarını ihtiyaçlara göre araştırdık. Potansiyel çözümlere baktığımızda, Blockchain’in bir çözümün geçerli bir bileşeni olup olmadığını sormaya özen gösterdik. Bizim bakış açımızdan, iyi tasarlanmış bir sistemden bahsediyoruz. Sistem, ek değer sunmak ve denizcilik endüstrisinin gelecekteki ihtiyaçları için bir temel oluşturmak için eşsiz bir şekilde tasarlandı.

Benzer şekilde, Lloyd’un denizcilik ve offshore direktörü Nick Brown, şirketin bu teknolojiyi benimseyerek çok sayıda potansiyel değer kaynağı tanımladığını söyledi.

Brown, özellikle Blockchain’in değişmezliğini ve izlenebilirliğine faydalı olarak değindi. Ayrıca, bir Blockchain kaydının kullanılması, bilginin paylaşılmasında mevcut sistemlerden daha verimli olabilir. Farklı tarafların gemilerle ilgili bilgileri hızlı bir şekilde aktarmasını sağlar. Potansiyel olarak finansman, sigorta ve ödeme gibi süreçlerin daha dinamik bir şekilde ilerlerlemesine imkân tanır.

Brown, sözlerini şöyle tamamladı: Bu değer keşif projesi, prototip Blockchain etkin bir kayıt aracıyla s onuçlandı. Şimdi, deniz tedarik zincirindeki diğer paydaşlara nasıl değer katabileceğimize odaklandık.

Vira Haber