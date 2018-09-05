Nippon Paint Marine’den dünyada ilk

SSM Hamburg Fuarı’na katılan firmalardan Nippon Paint Marine geliştirdiği en çevreci ürünlerini dünya kamuoyu ile paylaştı. “Dünyanın ilk biosit (zehir) içermeyen, uzun süreli karina kirlilik kontrolü sağlayan, SPC (Self Polishing Co-Polymer) Antifouling Boyası AQUATERRAS bir basın toplantısı ile Avrupa Pazarı’na tanıtıldı.

Gemiler, balıkçı tekneleri, iç suyolları taşımacılığı, sondaj makinaları ve üretim platformları, demirleme hatları, yatlarda kullanılan en çevreci ve sıfır zehirli ürünlerini kronolojik bir sırayla anlatan Nippon Paint Marine Türkiye Genel Müdürü Baybora Yıldırım ile Ticaret ve İş Geliştirme Müdürü Cengiz Karabüber yeni ürünleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptılar.

Nippon Paint Marine Türkiye Genel Müdürü Baybora Yıldırım virahaber’e yaptığı açıklamada; Nippon Paint Marine’nin Japonya’da 1911 yılında dünyanın ilk patentli Antifouling’ini bulan firma olduğunu belirtti. Yıldırım daha sonra 1990’da dünyanın ilk kalay içermeyen Ecoloflex SPC Antifouling’ini geliştirdiklerini vurgulayarak, 2008’lerin başında ise dünyanın ilk yakıt tasarrufu sağlayan LF Sea ve A-Lf Sea Antifouling’ini piyasaya sürdüklerini söyledi. Baybora Yıldırım şöyle devam etti: “Son olarak 2017 yılında da dünyanın ilk, içinde hiç zehir bulunmayan sıfır zehirli SPC (Self Polishing Co-Polymer) Antifouling Boyası AQUATERRAS’ı geliştirdik. Yüzde yüz çevresel, hatta arkadaşların espri yaptığı gibi içilebilir nitelikte”...

Baybora Yıldırım, dünyanın sıfır zehirli Antifoulingi olan Quaterras’ın Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından da 3 -5 sene içinde zorunlu kılınacak bir ürün olduğunu belirtti. Nippon Paint Marine’in hep teknolojide lider olduğunun altını çizen Yıldırım, Nippon Paint Marine’in her zaman teknolojiyi 3-5 sene önceden takip eden, inovatif ürünler geliştiren bir firma olduğunu vurguladı. Yıldırım; “aslında bu 2020-2025’lere hazırlık yapılan bir boya. Nippon bu konularda öncü bir firmadır” dedi.

Vira Haber

Vira Haber