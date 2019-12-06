LNG yakıtlı Costa Smeralda teslim edildi

Costa Cruises , yeni amiral gemisi ve LNG destekli ilk gemisi olan Costa Smeralda Meyer Turku tarafından teslim edildi. Costa Smeralda , Carnival Corporation'ın bu yıl dördüncü yeni gemi teslimatı ve AIDA markasının dünyanın ilk LNG yakıtlı yolcu gemisi olan AIDAnova'sından sonra ikinci LNG destekli gemisi.

Costa Smeralda , Costa Cruises için LNG destekli iki yeni kardeş geminin ilki. İkinci gemi Costa Toscana şu anda Meyer Turku'da yapımı devam ediyor ve geminin 2021'de teslim edilmesi planlanıyor.

Costa Cruises Başkanı Neil Palomba, "Costa Smeralda , LNG'nin yolcu gemisinde öncü bir teknoloji olan yolcu gemilerinde kullanılmasını daha da artıracak. Çevresel etkimizde önemli bir azalmayı garanti ettiği için deniz taşımacılığındaki heyecan verici bir gelişme . Costa Smeralda , önemli bir ürün yeniliğidir " dedi.

Costa Smeralda , çevre dostu işlemleri daha da desteklemek için tasarlanmış bir dizi teknolojik yenilik içeriyor. Gemi, bir ısı geri kazanım sistemine, düşük sürtünmeli gövdeye sahip bir tasarıma, rejeneratif frenleme ile enerjiyi geri kazandıran asansörlere ve verimli LED aydınlatmaya sahip. Operasyonel olarak, gemi tek kullanımlık plastiklerin kullanımını en aza indirecek ve geri dönüşümü en üst düzeye çıkaracak. Costa markasının gıda atıklarını azaltmaya ve sosyal amaçlar için fazlalıkları geri kazanmaya adayan 4GOODFOOD programı da Costa Smeralda'da uygulanacak .

Costa Smeralda , 18 Aralık'ta Barselona'da LNG ile yakıt ikmali yapılacak ve Meyer Turku'dan ayrılacak. Gemi 21 Aralık'ta Marona, Barselona, ​​Palma de Mallorca, Civitavecchia ve La Spezia'da bir hafta süren yolculuk için ilk seferinde Savona'dan başlayacak.

Costa Smeralda, Costa Toscana ve AIDAnova'ya ek olarak , Carnival Corporation, 2020 ve 2025 yılları arasında beklenen teslimat tarihleriyle sipariş üzerine sekiz adet LNG destekli yolcu gemisine sahip. Carnival, mevcut filosu için egzoz gazı temizleme donanımına büyük bir yatırım yaptı.

Vira Haber