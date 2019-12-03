Bu ada rüzgar enerjisi dağıtım üssü olacak

Danimarkalı enerji şirketi Orsted, Danimarka'nın Bornholm Adası’nı, iki ila üç komşu ülkeye 5GW'a kadar denizüstü rüzgar elektriği sağlayacak bir enerji iletim hub’ı olarak değerlendirmeyi planlıyor.

Danimarkalı şirket, merkezin Polonya, İsveç ve muhtemelen Almanya ile bağlantı kurabileceğini açıkladı. Orsted, ilk adımın Danimarka sularında bulunan Ronne Banke'de 1GW'lık bir deniz rüzgar santralinin Polonya ile yeni bağlantı hatlarıyla aynı zamanda kurulması olacağını söyledi.

3000 MW’dan fazla bir kapasiteye sahip olan Bornholm'un güney-batısındaki bölgeler için devletin açık deniz rüzgar ihaleleri yapacağını belirten Orsted, Polonya ile enterkonnekte bağlantının ardından İsveç ve Almanya’ya da genişleyebileceğini kaydetti.

Şirket atacağı bu adımın Danimarka’nın 2030 yılına kadar emisyon oranının yüzde 70 azaltma hedefine yardımcı olacağını da belirtti.

Vira Haber