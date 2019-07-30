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Lukoil ve Romgaz Karadeniz’de doğalgaz arayacak

Lukoil ve Romgaz Karadeniz’de doğalgaz arayacak

Rus petrol şirketi Lukoil ve Romen doğalgaz üreticisi Romgaz, Karadeniz’de bulunan Trident Sahası’nda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına sonbaharda başlıyor.

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Rus özel petrol şirketi Lukoil’in bağlı ortaklığı Lukoil Overseas ve Romanya doğalgaz şirketi Romgaz dört yıl önce doğalgaz keşfi yaptıkları Karadeniz’de arama çalışmalarına bu yıl sonbaharda başlayacak.

Lukoil tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz sondajının yılın son çeyreğinde başlaması bekleniyor. Sondaj çalışmaları Lukoil’in Scarabeo 9 platformu ile yapılacak. Keşif sondaj çalışmaları başarıyla sonuçlandığı taktirde sahadan Romanya’nın yaklaşık 3 yıl doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.

Sahada Lukoil’in yüzde 87.8, Romgaz’ın ise yüzde 12.2 payı bulunuyor. Sismik verilere göre, 39 kilometrekareye kadar yüzey kapasitesine sahip sahanın doğalgaz rezervi 30 milyar metreküpü geçebilir.

Vira Haber

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