Maersk enerji birimini kapatıyor

Claus V. Hemmingsen, Haziran ayının sonuna kadar Maersk'in CEO'su görevinden ayrılacak ve Hemmingsen'in başkanlık ettiği grup olan Enerji bölümü kapanacak.

Maersk konuyla ilgili "Claus V. Hemmingsen, AP Moller - Maersk Tankeri, Maersk Oil ve Maersk Drilling'in 2016'da başlattığı dönüşümün bir parçası olarak AP Moller'e odaklanmak üzere başarıyla ayrılan AP Moller - Maersk CEO'su ve Enerji bölümünün CEO'su Claus V. Hemmingsen haziran ayı sonu itibariyle görevinden ayrılacak’’ açıklamasını yaptı.

Maersk’te Hemmingsen'in ceoluğunu yürüttüğü ettiği enerji bölümü de kapatılacak. Bilindiği üzere Maersk geçtiğimiz hafta Maersk Supply Service’in satışını durdurmuş ve böylece petrolle ilgili varlıkların satılmasını ve taşımacılık ve lojistiğin geleceğe odaklanmasını ve Maersk için devam eden işlere odaklanmayı amaçlayan kapsamlı yeniden yapılanmayı tamamlamıştı.

Salı günü Maersk genel kurulunda, Hemmingsen'in Maersk Drilling'in başkanlığında görev yapması kararlaştırıldı.

Hemmingsen'in ayrılmasıyla Maersk İcra Kurulu, Grup CEO'su Søren Skou, CFO Carolina Dybeck Happe, CCO Vincent Clerc, COO Søren Toft ve APM Terminallerinde grubun liman ve terminal işinin CEO'su Morten Engelstoft'tan oluşacak.

Hemmingsen 38 yıldır Maersk’te görev yapıyor ve 1981 yılında AP Moeller-Maersk'e gemi stajyeri olarak katıldı. Senelerce Maersk Drilling'in CEO'su olarak görev yapan Hemmingsen 2007'den beri yürütme ekibinde yer aldı ve 2016 yılında Grup Başkan Yardımcısı ve Enerji Bölümünün CEO'su olarak atandı.

Vira Haber