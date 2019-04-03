 ‘İkinci el gemide IHM arıyorlar’

Amerikalı Wiswa Lab şirketinin satış ve pazarlama müdürü David Springett, Exposhipping 2019’un il gününde, denizcilik sektörüne yönelik verdiği konferansta hizmetlerini anlattı. Henry Ford’un, “İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim” sözünden ilham aldığını belirten Springett, geliştirdikleri teknolojilerin 21. Yüzyıl’da problem teşkil edebilecek her türlü olasılığı önlemek üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de İlkfer Group tarafından temsil edilen Wiswa Lab’in verdiği hizmetleri dört ana başlık altında sıralayabileceklerini dile getiren Springett, “Öncelikle yakıt yağı analizlerimizden bahsedelim. Houston ve Singapur’da, ‘problem çözücü’ şeklinde bir repütasyona sahip olan Wiswa Lab’ın, IMO yakıt regülasyonuna göre hareket ederek yüksek sülfürlü yakıttan düşük sülfürlü yakıta geçilmek zorunda olduğunu savunuyoruz. Yazılım konusunda ise ‘Veems’ adı verine ürünümüz ile hizmet veriyoruz. Gemilerde enerji verimliliğini sağlayan ‘Veems’, köprü üstü ve makine dairesi bölümlerine yerleştirilerek denge optimizasyonu sağlıyor, düzenli raporlar veriyor ve aynı zamanda da yakıt optimizasyonu yapıyor” dedi.

Sülfür düşmanı Scrubber

Şirketin verdiği bir diğer hizmetin ise IHM adı verilen sertifikalandırma sistemini olduğunu belirten Springett, IHM kurulu olmayan gemilerin ikinci el olarak satışa sunulduğuna daha çok ilgi çektiğini dile getirdi. Springett, IHM’nin, gemilerin geri dönüştürülebilmesi için de önem arz ettiğini ifade etti. Abatement Technology’nin ise Wiswa Lab’ı benzersiz kılan özelliklerden biri olduğunu belirten Springett, “Bunun en çarpıcı örneği ise sahip olduğumuz Scrubber teknolojisi. Gemilerin bacalarından salınan gazlarda ne kadar sülfür olursa olsun, Scrubber teknolojisinin getirisi olan filtreme sistemi sayesinde doğaya salınan gazlar düşük sülfürlü oluyor. Böylece gemilerden salınan gazların, çevreye olan olumsuz etkisi mümkün olduğunca aza indirgeniyor” diye konuştu.

Gündemimiz Ballast suyu

Wiswa Lab’ın 650’yi aşkın müşteriye ve 9 bin gemide 80 binin üzerinde işlem yaptığını belirten Springett, şu an ise bir bakıma ıslah suyu olarak tanımladıkları “Ballast water” üzerinde çalıştıklarını söyledi. Springett, 1991’den beri hizmet veren Wiswa Lab’ın vizyonun odağında, insanlara istediklerini vermenin yattığını sözlerine ekledi.

Vira Haber