Yunanistan milli gemi için çalışmalara başladı

Türkiye’nin kendi ürettiği sistemlerle savunma sanayiini güçlendirmesi Yunanistan’ı harekete geçirdi. Bir süredir bu konuyu kapalı ortamlarda dile getiren Yunan savunma güçleri konuyu şimdi açıktan görüşmeye başladı. Savunma alanında yayın yapan Defence-point.gr sitesi deniz platformlarının milli olması ile neyin riske edileceğini sorgulayan bir yazıyı kaleme aldı.

Marinos Gashiamis imzalı yazıda, başta firkateyn olmak üzere çeşitli deniz platformlarının yenilenmesi gerektiği ve örneğin Fransa’ya bu konuda önemli bir bağımlılığın olduğuna işaret edildi. Askeri kadronun milli gemi ihtiyacına uzun süredir işaret ettiğini hatırlatan yazar, Atina Milli Teknik Üniversitesi’nin (National Technical University of Athens /NTUA) çeşitli çalışmaları gerçekleştirdiğine dikkat çekti. 2009 yılından bu yana süren tartışmalar neticesinde harekete geçilmediğini belirten yazı Yunan Donanmasının ihtiyaçlarını karşılayan Als® sınıfı çok rollü korvetin bugüne kadar göreve girmediğini belirtti.

Yazı milli bir gemiye sahip olmamanın maliyetlerinin yanı sıra bağımsızlığa etkilerine de yer verdi.

Vira Haber