Atılgan Denizcilik, Oman Drydock ile sözleşme imzaladı

Atılgan Denizcilik adına Genel Müdür Can Palioğlu ile Oman Drydock adına CEO Haitham Nasser Al Taie'nin imzaladığı sözleşme kapsamında, Türkiye'den tersaneye gönderilen gemiler öncelikli müşteri listesinde yer alacak.

Açılışı 2 Nisan’da gerçekleştirilen Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı’nın ilk gününde Atılgan Denizcilik ile Oman Drydock arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. İki firma arasında imzalanan anlaşmayla, Atılgan Denizcilik, Oman Drydock'un Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi oldu.



İmza töreni öncesinde iki firmanın yetkilileri, Atılgan Denizcilik'in fuar alanındaki standında bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Oman Drydock CEO'su Haitham Nasser Al Taie, tersane hakkında bilgi verdi. Tersanenin Umman kıyı şeridinin doğusunda yer aldığını belirten Taie, yaklaşık iki yüz geminin ihtiyacını karşılayacak durumda olduklarını aktardı. Tamir alanında kaliteli hizmet ve zamanında teslim prensiplerine büyük önem verdiklerini söyleyen Taie, şu ana kadar imza attıkları 280 projeden yalnızca ikisinde teknik nedenlerden dolayı gecikme yaşandığının altını çizdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki partnerleri Atılgan Denizcilik sayesinde faaliyetlerini yüzde 30 artırdıklarını ifade eden Taie, önümüzdeki dönemde balast suyu arıtımı konusundaki pazarlama hedefleri doğrultusunda da çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Taie, Atılgan Denizcilik ile imzaladıkları sözleşme ile ilgili olaraksa şunları söyledi: “Bu özel sözleşmemizin temeli 2012 yılına dayanmaktadır. Bu süreçte oldukça iyi bir iş ilişkisi kurduk. Bu özel sözleşmeyle, tamirin yanı sıra Türkiye pazarındaki tedarik zincirimizi, ürün çeşitliliğimizi ve uygun fiyat politikamızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Denizcilik sektörü oldukça rekabetçi bir ortama sahip, çok duyarlı. Türkiye’deki denizcilik piyasası diğerlerine göre oldukça kaliteli, fiyatları çok iyi. Biz bunu ve de mühendislik hizmetlerimizi genişletmek istiyoruz. Aynı fiyatları vermek ama daha kaliteli iş yapmak istiyoruz.”



Sözleşmeye Atılgan Denizcilik adına imza atan Genel Müdür Can Palioğlu ise, firma olarak 2010 yılından bu yana Türk armatörlere yurt dışındaki havuzlama ve gemi tamir organizasyonu hizmeti verdiklerini belirterek, Oman Drydock'un bu kapsamdaki en önemli tersane partnerleri olduğunu dile getirdi. Palioğlu, Oman Drydock ile 2012’den bu yana güzel bir birliktelikleri olduğunu, o tarihten bu yana da tersanenin Türkiye'deki tek temsilcisi olarak önemli projelere imza attıklarını ifade etti.



Oman Drydock'un Umman Sultanlığı'na bağlı olarak çok büyük bir yatırımla kurulduğunun altını çizen Palioğlu, şu ana kadar tersanenin sahip olduğu devasa kuru havuzlarda özellikle LPG tankerleri ile kuruyük gemilerine başarıyla hizmet verdiklerini söyledi.



Palioğlu, Oman Drydock'un güvenilir hizmet anlayışını şu sözlerle ifade etti: “Bu sene şu ana kadar 7 tamir projesine imza attık. Oman Drydock, tüm projelerde Türk armatörünün tersaneden memnuniyetle ayrılmasını sağladı. Göstermiş oldukları ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye pazarı onlar için ayrı bir önem teşkil ediyor. Diğer taraftan Oman Drydock’un tersanecilik alanında ayrı bir yeri var; armatör, işin başında imzaladığı kontrat neyse o hizmeti rahatlıkla alıyor. Gerek maliyetler gerekse tamir periyodu bakımından iş başlangıcı ile finali arasında herhangi bir fark yaşanmıyor. Şu ana kadar hizmet verdiğimiz tüm armatörlerimiz tersaneden büyük bir memnuniyetle ayrıldı.”



Oman Drydock'un bulunduğu lokasyon açısından da büyük avantajlar sağladığının belirten Palioğlu, yüzde 35’ler dolayında seyreden nem oranının özellikle boya uygulamaları açısından mükemmel bir iklimsel koşul sağladığının altını çizdi.



Atılgan Denizcilik Genel Müdürü Can Palioğlu, Oman Drydock ile imzaladıkları sözleşme ile ilgili olarak da şunları söyledi: Atılgan Denizcilik olarak özellikle yurt dışındaki tersanelerin mümessilliğini yapıyoruz. Bunu yaparken de her zaman işin içinde yer alıyor, tamir periyodunu yakından takip ederek armatörün memnun olması için çalışıyoruz. Bu durum, altı yıl önce başladığımı birlikteliğimiz süresince Oman Drydock'un da dikkatini çekti. Sağ olsunlar onlar da bize büyük destek verdiler. Oman Drydock’un Türkiye’deki tek temsilcisi olarak başladık. Şimdi imzalayacağımız sözleşme ile de tersanenin Türkiye’deki exclusive temsilcisi olacağız. Böylece Türk denizciliğine hizmet etmek için hedeflediğimiz yeni projeleri de realize edeceğiz.”

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atılgan Denizcilik Genel Müdürü Can Palioğlu ile Oman Drydock CEO'su Haitham Nasser Al Taie, daha sonra exclusive sözleşmeye imza attı. Sözleşme kapsamında Atılgan Denizcilik, Oman Drydock'un Türkiye'deki tek yetkili partneri olurken, Türk armatörlere ait gemiler de tersanenin öncelikli müşteri listesine girerek VIP hizmet alacak.



Ayrıca Oman Drydock yetkililerinin tersanedeki operasyonlarda değerlendirilmek üzere Türkiye'deki yerel tedarikçilerle de bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



