Maersk ve IBM’den yeni tedarik zinciri platformu!

IBM ve nakliye devi Maersk, küresel ticaret Blockchain platformu için sağlam bir ekip oluşturdu. Ocak ayında Maersk’ten çıkarılan platform için şimdiden 90’dan fazla firma imza attı. Sonunda bir isim belirlendi: TradeLens.

Ortaklaşa üretilen bu yeni blockchain çözümüne şimdiden 94 kurumun katıldığı ve toplamda 154 milyon nakliye işleminin kayıt altına alındığı vurgulandı. Söz konusu küresel tedarik zinciri platformunun ismi ‘TradeLens‘ olarak belirlendi ve firmaların yaptığı ortak açıklamaya göre platformun veri seti günlük bir milyon nakliye kapasitesine doğru hızlı bir şekilde büyümekte.

Platform tedarik zinciri içerisindeki her bir nakliye işlemi hakkındaki kritik verileri takip edebilecek ve nakliye işlemi yapılmakta iken bunları dağıtık ve değiştirilemez şekilde kayıt altına alacak.

TradeLens katılımcıları arasında daha şimdiden dünya çapında 20 liman ve terminal bulunuyor ve bunun yanı sıra uluslararası gümrük yetkilileri, taşıyıcı firmalar ve kargo sahipleri de platformu ilk kullanmaya başlayan şanslı kişiler arasında.

Platforma üye olan dev firmalar arasında Hamburg Süd ve Pacific International Lines da bulunuyor. Forbes dergisinin bugün yaptığı haberde bu firmalar için kullandığı ifade ise şu şekilde:

”Bu firmalar toplamda küresel tedarik zinciri piyasasının %20’sinden daha fazlasına sahip. Bunun yanı sıra dünya çapında 235 limana hizmet veriyorlar.”

Platformun sağladığı üst düzey teknoloji sayesinde bir konteynerin yerini belirleme veya aracı kişi gereksinimi gibi gereksiz işlemlerin artık rafa kaldırılması umulmakta.

Vira Haber