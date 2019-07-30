Malezya’dan Yonca Onuk'un 'Sazan'ına süper ilgi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türkiye’den ayrılmadan önce bir dönem ülkesinde de üretilmesi düşünülen ‘Onuk’ marka Türk süper otomobilleri inceledi, Malezya’nın otomobil endüstrisinin gelişmesinde Türk şirketlerinin önemli katkıları olabileceğini belirtti. Mahathir, aynı şekilde kendilerinin de Türkiye’nin yerli otomobili konusunda deneyimlerini aktarabileceğini belirtti.

Önceki gün, resmi ziyaretinin son durağı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden ve burada incelemelerde bulunan Mahathir Muhammed, ardından, Onuk tersanelerinde üretilen “Onuk Sazan” ve “Onuk S56/G” model otomobilleri yakından inceledi.

İş birliği fırsatı

İnceleme sırasında Malezya Başbakanı’na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Havaalanına getirilen ve Onuk Taşıt Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ekber Onuk tarafından tanıtılan araçları inceledikten sonra Malezyalı gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Mahathir Muhammed, Türk şirketlerle sadece “süper otomobil” üretimi için değil, Malezya’nın otomotiv endüstrisinin kabiliyetlerini geliştirme konusunda işbirliği yapabileceklerini kaydetti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Türk otomotiv endüstrisi konusunda bilgi sahibi olduğunu ancak yakından ve ilk elden görme fırsatı bulamadığını anlatan Mahathir, “Kabiliyetlerini çok önceden bilmeme rağmen (Türk firmalarıyla) işbirliği konusuna yeterince eğilememiştim. Çünkü o dönemde başbakan değildim. Sadece bu tip süper otomobiller için değil, diğer tip otomobiller konusunda da bizim ülkemizle işbirliği yapmak konusunda oldukça istekliler” diye konuştu.

Mahathir, bununla birlikte kendilerinin de, Proton ve Perodua markaları nedeniyle otomotiv tecrübelerinin bulunduğuna dikkati çekerek, Ankara’ya, yerli otomobil üretimi konusunda bu deneyimlerini aktarabileceklerini söylediğini de aktardı.

Adı oğlundan

Yonca-Onuk Tersanesi bünyesindeki Onuk Cars, ilk adımını, adını 1998’da kaybettiği oğlu Kaan’ın lisedeki lakabından alan süper spor otomobil Onuk Sazan LM ile atmıştı.

Vira Haber