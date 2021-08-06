Manş Denizi'nde göçmen geçiş rekoru kırıldı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, çarşamba günü Manş Denizi'ndeki göçmen geçişlerinde rekor sayıya ulaşıldığını açıkladı.

Bakanlık rakamlarına göre 2021'in başından şu ana kadar 435 teknede 10 bin 260 kişi geçiş yaptı.

Fransız makamlarının 246 kişinin geçişini engellediği açıklandı.

Savunma Bakanlığı daha önce, insanlar sahile indiğinde Hythe'deki atış poligonunda yapılan bir tatbikatın durdurulduğunu doğrulamıştı.

İngiltere ve Fransa arasındaki kanal aracılığıyla geçişleri engellemekle sorumlu ekibin başındaki yetkili Dan O'Mahoney, "Suç çeteleri tarafından kolaylaştırılan bu tehlikeli küçük tekne geçişleri, hayatları riske atıyor. Bu rakamlar kabul edilemez, bu yüzden tüm cephelerde harekete geçiyoruz." dedi.

Vira Haber