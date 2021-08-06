Akyapak; yüksek hassasiyetli CNC portal freze modeli ARTOS ile üretim verimliliğini artırıyor

Yeni ürününü; X ve Y eksenlerindeki hassas pozisyonlama kabiliyeti, hızlı ve otomatik takım değiştirme özelliği ile muadillerinden bir adım öne çıkaran Akyapak, müşterilerine malzeme yüzeyini çok çeşitli takımlarla işleyebilme kabiliyeti kazandırıyor.

Teknoloji ve Ar- Ge kapasitelerini arttırarak rekabet üstünlüğü sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak, tüm bu olağandışı sürece rağmen Akyapak Makine’nin daha fazla katma değerli üretim ve ihracat hedefini koruduğunu belirtti. Müşterilerinin üretimlerine katma değer sağlayacak yüksek teknolojili çözümler sunmaya odaklandıklarını ifade eden Levent Akyapak, geçen yıl devreye alınan ilave tesis yatırımı ile üretim kapasitesinde artışa geçerken, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri ile ürün gamını da çeşitlendirdiklerini aktardı. Bu bağlamda, ürün gamına eklenen CNC Gantry frezeleme makinesini (köprü tipi) ARTOS ismi ile pazara sunduklarını belirten Akyapak, “Ağır işleme operasyonları düşünülerek tasarlanan ARTOS, X ve Y eksenlerindeki hassas pozisyonlama kabiliyeti, hızlı ve otomatik takım değiştirme özelliği ile bu klasmanda yer alan modellerle kıyaslandığında öne çıkıyor. Bu makine, monoblok gövde tasarımı sayesinde yüksek stabilite, rijitlik ve hassasiyete sahip. Yüksek hassasiyetli köprü tipi CNC portal freze modeli ARTOS; malzeme yüzeyini çok çeşitli takımlarla işleyebilme kabiliyetine sahip. Delik delme, frezeleme, kılavuz çekme, derin delik delme, yüzey ve uç frezeleme gibi işlemleri; yüksek kaliteli doğrusal rulman ve kızaklar, ön yüklemeli servo motorlar ve güç aktarma elemanları gibi üst düzey ürünlerle tamamlayan yeni modelimiz üretim verimliliğinizi arttıracak” şeklinde konuştu.

AkyapakUSA ve AkyapakRussia ile yerinde çözüm sağlıyor

Yıllık ortalama bin 500 adet makine üretimine imza attıklarını belirten Levent Akyapak, üretimin yüzde 80’nini 6 kıtada 112 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. İhracat performanslarının yanı sıra iç piyasada özellikle bükme gruplarıyla yüzde 35’lik pazar payına sahip olduklarını ifade eden Akyapak, Ar-Ge Merkezi faaliyetlerinde 2019 yılı içerisinde Türkpatent tarafından tescil edilen 4 patenti ile en fazla patent alan 40 firma arasında yer aldıklarına da değindi. Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde ilklere imza attıklarını dile getiren Levent Akyapak, “Ürün gamımızdaki bombe presleri, kaynak çözümleri ve oxy-plazma kesim makineleri ile yurt içi ve yurt dışında otomotivden savunma sanayiine kadar pek çok sektöre ürün ve hizmet sunuyoruz” dedi. Hindistan ve Avustralya’ya anahtar teslim projeleriyle dikkati çeken Akyapak Makine, bugün faaliyetlerini 32 bin metrekarelik kapalı alanda sürdürüyor. Akçalar Sanayi Bölgesi’nde üç lokasyonda üretimini sürdüren firma, geçen yıl devreye alınan 8 bin 100 metrekarelik ilave tesis yatırımı ile üretim kapasitesinde artışa geçti. Akyapak Makine, Amerika ve Rusya’da satış ve servis hizmetlerini yerinde sunabilmek amacıyla açtığı AkyapakUSA ve AkyapakRussia yapılanmalarıyla bayi ve müşterilerine hızlı çözüm sağlıyor.

Vira Haber