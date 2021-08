İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, açılışını yaptığı toplantıda gündeme geçmeden önce Türkiye’de yaşanan orman yangınları ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Ardından vefat eden kişilerin isimleri okundu ve kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi. Meclis Başkan Yardımcısı Emin Eminoğlu’nun okuduğu isimler şöyle: “Oda üyesi Esev Kardeşler Deniz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Ortağı Hakkı Esev ve Oda üyesi Denizsan Gemi İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı Ahmet Akgül.

Toplantıda 8.07.2021 ve 40 sayılı zabıtları ile 2020 haziran ayı mizanı onaylanarak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın temmuz ayı faaliyetlerinin sunumu meclis üyeleri ile paylaşıldı. Sunumun ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran konuşmasını yaptı.

Gündem konularına geçmeden önce Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına değinen Kıran Şunları ifade etti: “Maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı öncecilikle ülkemize milletimize geçmiş olsun dileklerini ileterek başlamak istiyorum. İlki 28 temmuzda Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ardından yurdun dört bir tarafına yayılan orman yangınları sonucunda içimiz yandı. Yangınlarda vatandaşlarımız görevlilerimiz hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı binlerce hayvan telef oldu. Ve ciğerlerimiz ormanlarımız yok oldu. Geldiğimiz noktada görevlilerimiz ve onlara yardım eden halkımızın gece gündüz yoğun uğraşları sonucunda yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Canlarını dişlerine takarak ormanlarımız için mücadele veren tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hakikaten yaşadığımız büyük afetin üzüntüsü içerisindeyiz. Ancak biliyoruz ki Türkiye’miz güçlüdür. Yitirdiğimiz canlar dışında kısa süre içerisinde kayıplarımızı telafi edeceğimize inancım tamdır. Deniz ticaret odası olarak her zaman olduğun gibi üzerimize düşeni yapacağımızı, yangınlar sebebiyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlanmdırılması başta olmak üzere devletimizin başlatacağı kampanyalara elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek isterim.

“Devlet Millet El Ele Vererek Yaralarımızı Birlikte Saracağız”

Yangın bölgelerindeki Antalya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye şubelerimizin Yönetim kurulu başkanları ile sürekli istişare içerisinde olduk. Özellikle yangının en çok etkili olduğu Bodrum, Marmaris ve Manavgat’ta şube başkanlarımız bir fiil sahada mücadele ettiler. Tekne sahibi üyelerimiz tekneleri ile gece gündüz ayrımı yapmadan mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettiler. Oda olarak ilk etapta bodrum şubemizin talebi üzerine sahada ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğimiz malzeme yardımında bulunduk. Marin Römorkör, UZMAR, ve Sanmar firmalarımız yangın söndürme kapasitesine sahip birer römorkörlerini Aliğa’dan Bodrum’a göndererek Bodrum Liman Başkanlığı emrine tahsis ettiler. Üyelerimiz az çok demeden imkanlar nispetinde aynı yardımları bölgelere gönderdiler, göndermeye devam ediyorlar. İnşallah kısa bir süre içerisinde devlet millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız. Bu afetlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allahtan rahmet yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah benzer felaketleri bir daha ülkemize yaşatmasın.

“Negatif Etkilere Karşı Hazırlıklı Olmamız Gerekiyor”

Covid-19 salgınında temmuz ayı başından itibaren başlayan normalleşme ile birlikte sağlık endişemizin nispeten azaldığı, umut ve özlemle beklediğimiz bir ortamda kurban bayramını kutladık. Ancak salgının delta varyantının yayılma hızı ve bayram ertesi günlük 25 bini aşan vaka sayıları tedirgin ediyor. Hâlihazırda salgına karşı korunmanın tek yolu aşı olmaktan geçiyor. Aşı tedarikinin sorunsuz olarak karşılandığı ülkemizde aşı olmayı önemsememiz okulların açılacağı eylül ayının ilk haftasına kadar olan süreçte aşılama oranlarını arttırmamız büyük önem taşıyor. Ya aşılanmayı hızlandırıp salgını yavaşlatacağız ya da salgında 4. Dalga tehlikesi nedeniyle son bahar aylarında yine hiç arzu etmediğimiz kararlarla karşılaşma riskine katlanacağız.

Pandemiye ilişkin belirsizliklere rağmen küresel ekonomide büyüme tahminleri yukarı doğru revize edilmeye devam ediyor. En son yayınlanan IMF Küresel Ekonomik Raporu’na göre 2021 büyüme tahmini yüzde 5.8’den yüzde 6’ya revize edildi. Bununla birlikte ülke ve bölgeler arası ayrışmanın arttığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin büyüme tahmini yüzde 5.1’den yüzde 5.6’ya revize edilirken; gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminler yüzde 6.7’den yüzde 6.3’e revize edildi. Bunun temel nedenini de başta Hindistan olmak üzer pandemiye ilişkin olumsuz gelişmeler oluşturmaktadır. Bu çerçevede küresel ekonomide büyüme farklarını yaratan ana faktörlerden birisi aşılama konusundaki eşitsiz dağılım görünüyor. Büyümenin güçlü beklendiği gelişmiş ülkelerde aşılama oranı 2 dozda yüzde 40’ları aşarken; gelişmekte olan ülkelerde yüzde 11, az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 1 civarında seyrediyor. Ülkemizde bu oram yüzde 30’lara yakın ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının oldukça üzerinde ancak yeterli değil. Aşılamanın ekonomik aktivite üzerinde olumlu etki gösterdiğini birlikte izliyoruz. Bununla birlikte delta varyantının etkisiyle pandeminin mevcut seyri küresel büyümede aşağı yönlü riskleri barındırıyor. Diğer taraftan küresel ekonomide hem maliyet hem talep enflasyonu baskısı artmaya devam ediyor. Ekonomilerdeki açılmaların getirdiği talep baskısı özellikle hizmet sektörlerinde ciddi fiyat baskısı oluştururken emtia fiyatlarındaki artış maliyet enflasyonunu yükseltmeye devam ediyor. Başta Amerika Merkez Bankası FED olmak üzere merkez bankaları yaşanan enflasyonist dinamikleri geçici olarak değerlendirip para politikasında destekleyici duruşlarını devam ettiriyorlar. Bununla birlikte enflasyonun beklenenden güçlü ve uzun süreli olmasına karşı para politikasında sıkılaştırma sinyallerini de veriyorlar. Büyüme sermaye hareketleri açısından negatif etkileri olabilecek bu gelişmeleri yakinen takip edip hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Temmuz ayına ilişkin yurt içinden gelen veriler bu yıl büyüme konusunda oldukça güçlü bir seyir içerisinde olduğumuza işaret ediyor. Ekonominin açılması ve aşılamanın güçlü seyri ile turizm ve ilgili sektörlerdeki canlanma imalat sanayi ürünlerine yönelik talebi de olumlu etkiliyor. Küresel ekonomide büyümenin güçlenmesi de imalat sanayi ürünlerine olan talebi arttırmaya devam ediyor. Hafta başında yayınlanan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi verileri son ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yılın tamamında büyümenin yüzde 8’ler üzerine çıkma olasılığı yüksek görünüyor.

Diğer taraftan ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon olmaya devam ediyor. Maalesef temmuz ayında gelen yüzde 1.8 oranındaki aylık enflasyon yıllık enflasyonu yüzde 18.95’e getirmiş durumda. ÜFE’deki artış da devam ederek yıllık yüzde 44.92 seviyelerine geldi. Yılın son iki ayında düşüler olabilir ama fiyatlama davranışlarının değiştirilebilmesi ve enflasyon dinamiklerinin bastırılabilmesi için para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi ve enflasyona yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmesi yönünde bir politika beklemeliyiz.

Covid-19’da 4.dalga riskine rağmen ekonomideki iyimser beklentiler küresel deniz ticaret hacminde de artış beklentisini beraberinde getirmekte. 2021 yılında küresel deniz ticaret hacminin 2019 yılı seviyesi üzerine çıkacağı beklentileri devam ediyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği konteyner piyasaları talep artışının etkisi ile yukarı doğru hareket etmeye devam ederken 2020 yılında yüzde 1.2 oranında azalan konteyner ticaretinin TEU bazında 2021’de yüzde 6.2 oranında artması bekleniyor. Türkiye’nin toplam ticaret hacmi 2021 yılının ocak-haziran döneminde 104.94 milyar Amerikan Doları olurken; limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2021 yılının ilk yarısında 255 milyon 902 bin ton olmuştur. Böylelikle ocak-haziran 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla elleçlenen yük miktarı yüzde 5.1 artmıştır.

Turizm Teşvik Kanunu

Geçtiğimiz ay 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kanunda yer alan deniz turizmi sektörünü ilgilendiren maddelerden özetle bahsedersek deniz turizmi araçları tanımına iç sularda faaliyet gösteren deniz turizmi araçları da eklenerek denizde ve iç sularda ticari faaliyet gösterecek tüm deniz turizmi araçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgelendirme zorunluluğu getirildi. Turizm sektöründe belirli bir standardın getirilmesi turizm tesislerinin düzenli denetiminin sağlanması ve kontrol altına alınması için konaklama tesislerinin, deniz turizmi tesislerinin ve plaj işletmelerinin turizm işletmesi belgelerini almaları zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda kurvaziyer liman, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz Turizmi tesisleri işletmelerinin Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm İşletme Belgesi” alma zorunluluğu getirilmekte ve bu belgenin alınmaması halinde para cezası yaptırımı ön görülmektedir. Mevcut durumda Turizm Bakanlığı’ndan belgesiz olarak faaliyet gösteren deniz Turizm tesislerini de belge almaları için 3 yıllık süre tanınmıştır. İstanbul’da faaliyet gösteren ve ilgili idariler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçlarının Turizm Bakanlığı’nda belge düzenlenmek üzere turistik gezi amaçlı kullanılabilmesi, yolcu transferi yapılabilmesi bu kanunla sağlanmıştır. Turizm Bakanlığı’nca ülke olarak tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine 2019 yılında verilen aradan sonra tekrar imkan sağlanmıştır.

İstanbul Havalimanına gelen yabancı uyruklu gemi adamlarının karşılanması ile ilgili yaşanan sorun yaptığımız üst düzey görüşmeler neticesinde karşılıklı mutabakat sağlanarak çözümlenmiştir.

Geçici yüzde 8 KDV oranının deniz yolu toplu yolcu taşımacılığı sektörüne uygulanması Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır. Yine hatırlayacağınız üzere pandemi yüzünde sıkıntı günler geçiren küçük ölçekli şirketlerimiz için 1 haziran itibari ile TOBB Nefes Kredisi 2021 hayata geçirilmişti. Oda olarak tüm imkanlarımızı seferber edip 3 milyon TL mevduat taahhüt ederek üyelerimiz için bankalar tarafından kullandırılabilecek 30 milyon TL kredi desteği sağlamıştık. 30 temmuz tarihi itibarı ile sona eren bu kredi imkanından 33 üyemizin toplamda 4 milyon 100 bin TL’lik kredi kullandığını görüyoruz. Nefes Kredisini küçük ölçekli şirketlerimizin dertlerine bir nebze de olsa derman olduğuna önemli bir destek sağladığına inanıyorum.

Piri Reis Üniversitesi Gemisi

Piri Reis Üniversitemizin denizcilik eğitim ve öğretimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı eğitim gemisi 1 yıllık bir aradan sonra eğitim ve staj amaçlı seyrine tekrar çıktı. İlk seferine 22 Temmuz 2015 tarihinde başlayan Piri Reis Üniversitesi gemimizin staj ve eğitim imkanından 2019 eylül ayına kadar yapılan 7 seferde 1334 öğrenci faydalandı. Gemimizin 2020 yılı yaz döneminde de sefere hazır hale getirilmiş olmasına karşın pandeminin etkisinin artması ve kısıtlamalar nedeniyle seferi iptal edilmişti. Bu seneki seferimiz aşı dahil tüm önlemlerin alınmasına müteakip 2 ağustosta başlamıştır. 2 ekime kadar sürecek staj eğitiminden 180 öğrencimiz yararlanacaktır. Bu vesile ile seferin hazırlanmasında emeği geçenlere ve idari anlamda destek olan Denizcilik Genel Müdürlüğü’müze teşekkür ederim.

DEHUKAM Toplantısı Yapıldı

30 temmuz tarihinde odamızda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Ankara Üniversitesi (AÜ) Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Yönetim ve Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıya bugün aramızda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin başta olmak üzere Yönetim ve Danışma Kurulu Üyeleri katıldı. Dışişleri Bakanlığı tavsiyesi üzerine kurulan DEHUKAM deniz hukuku ve siyaseti alanında bilimsel araştırmalar yapmak bu alanda araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı için araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek akademik faaliyetlerle farkındalığı artırmak suretiyle Türk deniz hukuku politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve bunların uluslararası farkındalığını arttırmak maksadıyla faaliyetlerini sürdürüyor. TOBB’u temsilen katıldığım danışma kurulu toplantısında merkezin stratejik hedefleri ve eylem planı ile ilgili önerileri dinleme fırsatımız oldu. Hakikaten DEHUKAM’ın ülkemiz adına atılmış stratejik bir adım olduğunu görüyoruz. Merkezi ülkemizin bugün Doğu Akdeniz ve Kıbrıs başta olmak üzere denizcilik alanında karşılaştığı sorunların hukuki konuların boyutunda çok değerli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Ayrıca önümüzdeki süreçte de DEHUKAM’ın toplantılarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum.”

Kıran'ın konuşmasının ardından bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, şunları söyledi:

"Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sayın Salih Zeki Çakır’ın davetiyle burada olduğum için; ayrıca mutluyum. Tamer Kıran’ın ifade ettiği gibi; üzüntülü günlerden geçiyoruz. Yüreğimiz yangın yeri! Bir an evvel devletimizin kudreti ve milletimizin dayanışmasıyla bu musibeti de kısa sürede geride bırakacağımızı ümit ediyoruz. Keza, Deniz Ticaret Odamız gibi pek çok sivil toplum kuruluşumuz, duyarlı vatandaşlarımız bu yangının söndürülmesi için; tarihin her döneminde olduğu gibi bugün bir kez daha seferber oldu. Özellikle yurtdışından gelen dayanışma mesajları ve destekler de bu mücadele de bize güç verdi. Bu mücadelede bize destek veren bütün ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Deniz Ticaret Odamıza bu vesilesiyle; destek mesajları ve beyanları sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ancak; belirli noktalarda hâlen devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Pek çok konuda, Deniz Ticaret Odamızdaki her bireyle yakın çalışma içerisindeyiz. Hamdolsun; denizcilerimiz dünyanın dört bir tarafında bayrağımızı dalgalandırıyorlar. O yüzden bizde bayrağımızın dalgalandığı her bir noktada ülkemizin hak ve menfaatlerini savunmak adına; cansiparane mücadele içindeyiz. Denizcilik sektörü, son derece kapsamlı bir alan. Bakanlık olarak, Denizcilik sektöründeki kabiliyetlerimizin, yeteneklerimizin, tecrübelerimizin hakkıyla müdafaa edilmesi ve siyasi kazanımlara dönüşmesi adına mücadeleler içindeyiz. Denizcilik sektöründe, Türkiye’nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi adına atılması gereken adımlar var. Son 20 yılda denizcilik sektöründe önemli atılımlar yapılmakta. Hem hukuki hem ekonomik anlamda özellikle enerji boyutuyla keza; yerli ve milli savunma sanayii hamlelerimizle denizcilik sektöründeki varlığımızın tam kapasiteyle hayata geçirilmesi konusunda Türkiye son dönemde ciddi adımlar atıyor. Bu durumu; Denizcilik Zirvesi’nde sektörün bütün paydaşları ele aldı."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Şubelerin başkanları da yangından etkilenen bölgelerde (Antalya, Marmaris, Bodrum, Manavgat) afetin bıraktığı etkiler üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Toplantının sonunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın çeşitli illerde çıkan yangın felaketine karşı yaptığı destekleri anlattı.

