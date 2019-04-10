Mare Forum İstanbul 2019 yarın yapılacak

Mare Forum ile GİSBİR işbirliğinde düzenlenecek 6. Mare Forum İstanbul yarın yapılacak. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğinde çeşitli Türk ve uluslararası denizcilik kuruluşları tarafından desteklenen 6. Mare Forum İstanbul 2019’a IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in yanı sıra denizcilik dünyasının birçok önemli ismi katılacak.

Dünyanın dört bir yanında yapılmakta olan organizasyon, denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını gayrı resmi tartışmalarla bir araya getirerek interaktif bir platform oluşturuyor.

Denizcilik ve denizcilik sektörünün önde gelenlerini bir araya getirecek olan, Dünyanın ve Türkiye’nin denizcilik geleceğinin konuşulacağı, Mare Forum yarın (15 Nisan Pazartesi günü) Tuzla Raddisson Blu Hotel & Spa Otel’de gerçekleşecek.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Mareforum İstanbul'da düzenlenecek denizciliğin gündemde olan konularının da tartışılacağı forumun aynı zamanda Türkiye’nin gemi inşa alanındaki başarılarının ve bir yatırım, işbirliği cazibe merkezi olarak Türkiye’nin öneminin ortaya konacağı önemli bir fırsat olacağı değerlendirmesini yaptı.

Vira Haber