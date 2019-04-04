Hindistan'a Queen Elizabeth sınıfı teklif

Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık (Langkawi International Maritime and Aerospace /LIMA) fuarında konuşan BAE Systems temsilcisi, şirketin Queen Elizabeth Class (QEC) uçak gemisi tasarımını Hint Donanması'na sunduğunu doğruladı.

Hindistan Hükümeti, 65.000 tonluk sınıfta üçüncü, daha büyük, uçak taşıyıcı gemiye ihtiyaç duyuyor. Gemi yerel olarak Cochin tersanesinde inşa edilecek.

Vira Haber