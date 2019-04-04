Hindistan'a Queen Elizabeth sınıfı teklif
BAE Systems'den bir yönetici, Hint Donanması ile görüşmelerin başladığını ve tasarımın Hint gereksinimlerini karşılamak üzere “Ski Jump” veya mancınık fırlatma için uyarlanabileceğini söyledi.
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Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık (Langkawi International Maritime and Aerospace /LIMA) fuarında konuşan BAE Systems temsilcisi, şirketin Queen Elizabeth Class (QEC) uçak gemisi tasarımını Hint Donanması'na sunduğunu doğruladı.
Hindistan Hükümeti, 65.000 tonluk sınıfta üçüncü, daha büyük, uçak taşıyıcı gemiye ihtiyaç duyuyor. Gemi yerel olarak Cochin tersanesinde inşa edilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Hindistan, gemi, uçak gemisi, BAE Systems, Hint Donanması, Queen Elizabeth
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