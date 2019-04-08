Süperyat Legato büyüleyecek

Tersanenin daha önceden var olan 90 metrelik gövde hattı üzerine tasarlanan yeni konsept, tasarımcılar Borzelli & Berta’nın deyimiyle hali hazırdaki platforma ‘mükemmel oturdu’. Çelik gövde ve üst binadan inşa edilmek üzere tasarlanan süperyat konsepti, geleneksel makine sistemi ve yenilikçi dizel-elektrik motorlarla donatılabiliyor.

Açık hava spa alanına sahip olan süperyatta, fazlaca kullanılmış olan camekan bölümler ve dışa doğru açılan balkonlar dikkat çekiyor. 3 ayrı yüzme havuzu bulunan yatın, tekne sahibi güvertesinde 5,7 metrelik bir havuz bulunuyor. Ana güverte ve kıç güvertede yer alan yüzme havuzları ise sırasıyla 5,7 ve 8,9 metre.

Toplamda 6 kamaralı düzene sahip olan konsept süperyat projesi Legato, 12 kişilik misafir kapasitesi sunuyor. İçerisinde cam panellerle tasarlanmış olan özel jakuzzi bulunan tekne sahibi kamarası, diğer kamaralardan tamamen ayrılmış olarak konumlandırılmış. Kamaranın helikopter pistine açılan özel bir girişi de mevcut.

Vira Haber