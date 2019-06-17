Marinalar artık TL ile hizmet veriyor

Milyon dolarlık lüks yatların bağlandığı Türkiye'deki marinaların bir çoğu Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 6 ay önce alışverişlerde Türk Lirası kullanılmasını önermesinin ardından, euro yerine Türk Lirası ile hizmet vermeye başlamıştı. Yeni Asır'ın gündeme getirdiği konunun ardından Ege'deki bir çok marinanın TL ile müşteri kabul ettiği, sadece sahibi yabancı olan marinaların dolar veya euro üzerinden çalışmaya devam ettiği belirlendi.

Müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan ve bu güne kadar euro ile hizmet veren marinaların artık büyük çoğunluğu TL'ye geçiş yapmış durumda. Bazı marinalar yerli - yabancı farkı gözetmeksizin TL ile işlem yaparken, bazıları da, yabancıya yabancı, yerliye yerli para ile hizmet veriyor. Sahibi yabancı olan Avrupa'nın en lüks marinalarının başında gelen Bodrum Yalıkavak Marina, euro üzerinden anlaşma yapıyor, Setur Marinaları ise Türkiye'nin tamamında TL ile ödemeleri kabul ediyor.

SAHİBİNİ DİKKATE ALIYORUZ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Netsel Marina'nın Müdürü Erkan Özatağ, daha önce euro ve dolarla işlem yaptıklarını belirterek, "Şimdi misafirin yerli ya da yabancı olmadığına bakmaksızın TL ile hizmet veriyoruz. Bu sadece Netsel Marmaris Marina için geçerli değil. Ülke genelinde SETUR'a bağlı 10 marina var. Bunların tamamında hizmet herkese Türk parasıyla veriliyor. Bunu ilgili bakanlıklara da bildirdik" dedi.

Marmaris'in Orhaniye köyündeki işadamı Halit Narin'e ait Martı Marina'da ise yabancılardan yabancı, yerliden ise Türk Lirası isteniyor.

Martı Marina Genel Müdürü Nihat Yenel, "Yabancı yat sahiplerinden euro talep ediyoruz, yerli yat sahiplerinden de TL istiyoruz. Eğer bayrağı yabancı olmasına rağmen sahibi Türk ise yine TL ile işlem yapıyoruz. Bayrağını değil sahibini dikkate alıyoruz" diye konuştu. Fethiye'deki Ece Saray Marina'nın Müdürü Burak Ardahan da, tekne ve yat sahiplerinden Türk Lirası kabul ettiklerini ifade etti.

Vira Haber