MEDLOG Filosuna 4 Gemi Daha Ekliyor

Türk bayraklı gemi sayısını arttırarak dünya denizlerinde bayrağımızın daha çok dalgalanmasını amaçlayan MEDLOG, harekete geçti. 11 bin 500 TEU taşıma kapasitesine sahip 7 Türk bayraklı gemiyle Akdeniz ve Ege Denizi’nde faaliyet gösteren şirket, bu yıl içinde 4 yeni gemiyle filosunu 11’e çıkartacak. MEDLOG’un böylece toplam taşıma kapasitesi 9 bin TEU artarak 20 bin 500 TEU’ya çıkacak.

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERLE TAŞIMA KAPASİTESİ YÜKSELECEK

Haziran 2011’de Türkiye’de faaliyetine başlayan Asyaport’un paydaş firması Medlog, Türk bayraklı gemi filosunu geliştirmek için harekete geçti. İstanbul dışında Tekirdağ, İzmir, Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve İskenderun’da şubeleri bulunan şirket, bu yıl sonuna kadar 7 Türk bayraklı gemi sayısını 11’e çıkartacak. Akdeniz ve Ege Denizi’nde pek çok limanda Türk bayraklı gemileriyle boy gösteren Medlog, taşıma kapasitesini güçlendirirken Türk bayrağının daha görünür olmasını hedefliyor. Medlog, 2023 yılı içinde toplam taşıma kapasitesini 9 bin TEU arttırarak toplam 20 bin 500 TEU’ya ulaşmayı hedefliyor.

GENÇLERE İŞ İMKANI

Medlog’un başka bir hedefi de Akdeniz ve Ege Denizi limanlarının yanında Karadeniz limanlarında da Türk bayraklı gemilerin daha çok görülmesi. Sadece kendi gemileri için Tekirdağ’da güçlü tamir-bakım atölyesine sahip şirkette 250’den fazla insan çalışırken, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan işbirliği içinde teknik ve meslek liselerde okuylan gençlere de iş imkanı sağlanıyor.