Tersan Yeni Leinebris’i İnşa Edecek

Bir önceki (ve hala balıkçılık faaliyetlerini sürdüren) Leinebris, 2015 yılında yine Tersan Tersanesi tarafından teslim edilmişti ve o zamandan beri başarı ile balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Yine Leinebris olarak adlandırılacak yeni gemi ise ilk geminin başarı faktörleri göz önüne alınarak geliştirildi.

Yeni Leinebris olta tipi, gırgır ve ağ balıkçılığı olmak üzere üç farklı balıkçılık yöntemini tek gemide barındıran dünyanın ilk balıkçı gemisi olacak. Enerji verimliliği ön planda tutulan gemi batarya paketinin yanında üç dizel elektrik jeneratöre sahip olacak. Ayrıca manevra kabiliyetlerini artırmak ve yine enerji verimliliğine katkı sağlamak için hem kıç hem de pruvada Azimuth pervaneler yer alacak.

64,9 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Leinebris, çift kargo güvertesi, kapalı fabrika güvertesi ve zorlu havalarda dahi avlanmayı sağlayan ay havuzu (moonpool) ile mürettebat için üst düzey güvenlik sağlamayı hedefliyor. Ayrıca balıkları canlı yakalayabileceği RSW tankları da geminin önemli özellikleri arasında. Bu tanklar sayesinde, gemide balıkların daha taze işleme alınabilmesi veya tanklardan doğrudan kıyıya boşaltma yapılması planlanıyor.

Leinebris'ten Paul Harald Leinebø, "Geleceği düşünerek balık tutmak ve sahip olduğumuz kaynaklara mümkün olan en iyi şekilde bakmak istiyoruz. İşte bunun için, yenilikçi bir düşünceyi benimsedik ve buna en uygun gemiyi inşa ediyoruz" dedi.

Tersan'ın uzun vadeli ortağı Skipsteknisk tarafından tasarlanan gemi, yüksek standartlarda, mürettebatın dinlenme ve sağlığı için iyi olanaklarla donatılmış 25 kişilik yaşam alanı barındıracak. Yeni Leinebris'in 2025 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Tersan Tersanesi İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Şakir Erdoğan: “İlk Leinebris'in teslimatından sekiz yıl sonra, yeni geminin tersanemizde inşa edilecek olması bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu geminin, Leinebris A.Ş.'nin balıkçılık sektöründeki öncü konumunu sürdürerek, balıkçılık sektörü için devrim niteliğinde bir gemi olacağına inanıyoruz” dedi.