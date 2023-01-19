Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Ocak ayı para politikası toplantısında piyasaların genel beklentisi de politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ağustos ve eylül aylarında 100'er baz puan indirdikten sonra, ekim ve kasım aylarında 150'şer baz puan faiz indirimine gitmişti. Aralık ayında ise kurul faiz oranını yüzde 9 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası'nın duyurduğu aralık ayı PPK özetinde ise "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir." denilmişti.

Liralaşma vurgusunun yapıldığı metinde ayrıca "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." ifadesine yer verilmişti.