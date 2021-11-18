Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), haftalık repo faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

Merkez Bankası eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmişti. Geçen ay ise piyasa beklentisinin üstünde bir indirime giden Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu ay da indirim serisine devam eden Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 15'e çekti. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

Vira Haber