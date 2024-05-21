'Meslek Şehitleri' İçin İstanbul Boğazı'na Çelenk Bırakıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nce (TKKD) bu yıl 15.’si gerçekleştirilen Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Meslek Şehitlerini Anma Törenine katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) Beylerbeyi yerleşkesinde düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk, denizcilik camiası ve meslek şehitleri kılavuz kaptanların aileleri iştirak etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından hayatlarını kaybeden Kılavuz Kaptanlar anısına İstanbul Boğazı’na çelenk bırakıldı.

Vira Haber